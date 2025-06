Los Revenants se abren paso en la escena con autenticidad y shows cargados de energía

Los Revenants, banda mexicana que disfruta de experimentar con sonidos de diferentes géneros, se abre paso en la escena gracias a su autenticidad y sus shows enérgicos. La agrupación explora cada rincón de la música en presentaciones en vivo que van desde el rock clásico en inglés hasta regional mexicano y pop.

Con un sinfín de proyectos y un futuro prometedor, la banda conformada por Ruby Rex, Alex Brizuela, Adrián Toussaint, Emilio Mistretta y Luis Martínez reveló a Publimetro el secreto para contagiar a los asistentes de sus conciertos con emoción y buena vibra.

Los Revenants no se limitan a explorar cada rincón musical

Los Revenants se dedican a disfrutar de la música y a enfocarla en sus sentimientos, tal como lo explicó Ruby Rex, guitarrista y vocalista: “Una de las definiciones que le podemos dar a nuestro estilo musical definitivamente es ‘irreverente’. No seguimos reglas, no tenemos fórmulas, lo hacemos siempre desde la diversión y de explotar lo que nos gusta. Eso lo hace orgánico y la gente lo recibe como lo que es, más allá del género que sea. No nos fijamos en las fórmulas, sino en lo que estamos sintiendo en ese momento”.

Dicha irreverencia se demuestra a través de las diferentes personalidades de los integrantes, pues a pesar de la diversidad que existe dentro de la agrupación, concuerdan en cuanto a visión musical se refiere. Así lo explicó el vocalista Alex Brizuela: “Tenemos de todo, es muy variado porque somos cinco almas diferentes que tenemos muchas bandas en común. Estoy seguro de que a todos nos han influenciado bandas de las que tocamos, como AC/DC, Bon Jovi, Queen, Prince”.

“Tenemos esa base en común, pero también nos gusta el pop o el regional mexicano; tocamos desde Panteón Rococó hasta Belinda y Paulina Rubio, pero no tocamos nada que no nos guste a todos y que no nos divierta. Amamos la música por la música, no por lo que representa a cierto artista”.

Según Emilio Mistretta, encargado del bajo, esto es lo que hace que Los Revenants no puedan ser igualados: “Eso es lo que lo hace único y que la gente lo disfrute tanto, porque realmente nos ven a nosotros disfrutando, entonces ellos quieren ser parte de esa diversión. Por eso conectamos tan bonito con la gente, que brinca, baila, canta, se emociona con nosotros. Hay una conexión padrísima y creo que viene de eso, de ser honestos y auténticos”.

El baterista Luis Martínez secundó a sus compañeros: “Siempre tratamos de dar un concierto de rock con canciones que te hacen cantar, bailar o llorar, incluso; hay algunas baladas que te llegan al alma. De los shows te vas con la experiencia de un concierto de rock, pero con canciones desde Panteón Rococó hasta un mashup de Madonna con Metallica”.

Asimismo, nombraron algunos de los títulos que más gozan de presentar en vivo, como Hard to Say I’m Sorry, Summer of ‘69, Mr. Brightside, You Shook Me All Night Long y La Carencia.

Los Revenants están conscientes de su responsabilidad en el escenario

Antes de subir al escenario, Los Revenants cumplen con un ritual: “Nos echamos un brindis. Hacemos un círculo en el que, si alguien tiene algo padre o importante que decir, lo dice. Tratamos de concentrarnos un poquito, de contagiarnos la vibra. Decimos alguna frase o algo que nos haga recordar por qué estamos aquí y lo importante que es el escenario”.

“El escenario es una responsabilidad, porque no sabes cuándo te va a ver algún chavito que te tomará de inspiración para dedicarse a la música, o alguien que lo está pasando mal ese día y, si te ven echando flojera, lo vas a deprimir peor. Tienes que salir y estar consciente de que lo que haces permea en el público que te está viendo. Eso lo concientizamos antes de salir a escena y echamos una porra interna que tenemos, nos abrazamos y nos damos la bendición”, confesó el vocalista.

Los Revenants esperan contagiar a su público de la energía que ellos sienten al presentarse frente a ellos, por lo que el baterista Adrián Toussaint asegura que espera que, al escucharlos, la audiencia sienta “lo mismo que nosotros cuando nos subimos a tocar: esa emoción, adrenalina y ganas de disfrutar lo que hacemos”.

Con su creciente éxito, es difícil detenerse, de tal manera que Alex reveló los planes a futuro de la agrupación: “Vamos a seguir con nuestras presentaciones. Llevamos cinco Foros Totalplay con sold out. Llenarlo es un reto impresionante y lo hemos logrado siendo una banda joven, un proyecto independiente que se maneja solo”.

“También vamos a hacer una temporada en Nisha, que es un antro icónico donde han salido proyectos enormes como Matute. Nos están buscando para que hagamos una residencia, cosa que nos gusta porque lo que queremos es que más gente nos conozca. Y estamos planeando con formalidad hacer un relanzamiento del show para el próximo año, tener algunos tracks nuevos y todo para hacerlo en el Lunario del Auditorio Nacional. Seguiremos sacando sencillos y los tracks del show en vivo”.

Además, Alex habló de su track más reciente: “No teníamos pensado sacarlo, pero es una tocada que grabamos en vivo con el público de Tampico que fue impresionante, nos sorprendió lo bien que sonaba. Fue tan bueno que decidimos compartirlo con la gente y por eso estamos lanzando este track”.