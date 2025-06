Lucero y Benny Ibarra presentan un viaje nostálgico a través de ‘Nuestros tiempos’

Lucero y Benny Ibarra se reúnen como protagonistas en la película ‘Nuestros Tiempos’, una producción original de Netflix que se estrenará el próximo 11 de junio de 2025. Esta cinta marca el regreso de Lucero al cine tras un largo tiempo de ausencia y representa una oportunidad para que ambos artistas, quienes se conocen desde la infancia, muestren su química en una historia que combina ciencia ficción, romance y comedia.

En ‘Nuestros Tiempos’, Lucero y Benny Ibarra dan vida a Nora y Héctor, un matrimonio de físicos brillantes que tras años de trabajo, accidentalmente activan una máquina del tiempo que los lleva de 1966 al 2025.

La trama, dirigida por Chava Cartas, explora los contrastes entre dos épocas, mostrando cómo Nora encuentra en el presente un mundo que valora sus ideas; sin embargo, Héctor lucha por adaptarse a los avances tecnológicos y los cambios sociales, planteando dilemas sobre el progreso y los roles de género, mismos que pondrán a prueba el amor de la pareja, preguntándose si su relación puede sobrevivir al salto temporal o si se quedará atrapada entre el pasado y el futuro.

En este sentido, durante una charla con Publimetro, ante las expectativas que se han generado por su regreso a las pantallas, Lucero compartió su emoción de formar parte de un proyecto tan especial de la mano de Benny Ibarra para desarrollar una historia de amor y cambios.

“Emocionados, esperando que la gente la abrace, que se diviertan, básicamente es una película para divertir, para entretener y ya después los mensajes que vayan captando, que vayan encontrando, es un viaje en el tiempo hermosísimo, una historia de amor entrañable con personajes divinos, hoy en día es difícil descubrir el hilo negro, pero creo que es una novedad que estos científicos viajen en el tiempo, hay un toque de ficción, hay muchos momentos de amor, de reflexión, de retos. Creo que nuestros tiempos es un gran gran regalo para nosotros y ojalá que para el público también”, dijo Lucero.

Por su parte, el músico mexicano habló sobre las emociones que espera generar con la trama de ‘Nuestros tiempos’, tomando en cuenta las circunstancias que atraviesan a su personaje ante el cambio generacional.

“Viajamos en el tiempo, eso fue increíble, sin duda de entrada lo fácil que fue estar trabajando con Lucero, creo que rebotamos esa misma energía juntos y nuestro director Chava Cartas también es increíble, trabajar con él es lúdico, es entretenido, además teníamos un guión que a todos nos apasionaba, contar con una historia entretenida. Me muero de ganas que genere todo, obviamente que la gente se acerque a la peli con cariño, el cariño que le tienen al Lucero, que me tendrán a mí y que genere polémica también, sino que chiste, una buena pieza de arte no le tiene que gustar a todo mundo, tiene que generar precisamente esa tensión. Y creo que esta película tiene esos elementos ahí también”, explicó.

Finalmente, la intérprete de “No me hablan de él” compartió los retos que afrontaron a lo largo del proyecto, especialmente al tratarse de personajes de otra época que atravesaban por los cambios técnicos y sociales.

“Yo creo que desdoblarse un poquito y ser Nora y Héctor en el año 1966 y ser Nora y Héctor en el 2025. Son personajes muy inteligentes, son doctores, expertos en ciencia y no es fácil que se saquen de onda. Son gente muy plantada, muy analíticos, muy inteligentes, pero definitivamente el futuro los sorprende más allá de los avances técnicos, la manera en la que han evolucionado tanto las mujeres como los hombres, el mundo cómo se comporta, la rapidez con la que todo sucede, empiezan a encontrar muchos retos y creo que nosotros los encontramos también como actores, desde la caracterización hasta modernizarnos conservando nuestra personalidad de antes porque una persona en un día no puede cambiar 60 años. Entonces, eso fue muy interesante, creo que ese es un gran reto, pero de verdad trabajar con Benny lo hacía tan fácil”, puntualizó Lucero.