Vivian de la Torre confiesa quién pudo haberle quitado la vida a Valeria Márquez

Vivian de la Torre, mejor amiga de Valeria Márquez que en redes sociales ha sido señalada por su feminicidio, rompió el silencio por primera vez y confesó quién es la persona que considera, pudo haberle quitado la vida a la influencer. Además, se defendió de las acusaciones y aseguró tener pruebas que lo constatan.

A los 23 años de edad, Valeria Márquez perdió la vida en su estética Blossom the Beauty Lounge el 13 de mayo de 2025. Los hechos ocurrieron cuando un encapuchado ingresó al local fingiendo ser un repartidor y le disparó tres veces seguidas. La situación se volvió viral en redes sociales, pues ocurrió durante una transmisión en vivo de la influencer.

Mientras las investigaciones de las autoridades avanzan, usuarios de internet formularon sus propias teorías, de tal manera que acusaron a Vivian de la Torre de estar involucrada en el crimen, pues le insistió a Valeria que se quedara en el negocio a pesar de que ella ya se quería retirar, e incluso le envió un regalo para retenerla.

Valeria Márquez Instagram: @v__marquez (Instagram: @v__marquez)

Vivian de la Torre rompe el silencio por primera vez sobre el asesinato de Valeria Márquez

A poco menos de un mes del incidente, Vivian se decidió a ceder una entrevista a Fabián Pasos, mejor conocido como ‘Mafian’ para su canal de Youtube. Esta conversación se estrenará el 6 de junio en punto de las 21:00 horas, sin embargo, dieron un adelanto.

Vivian de la Torre mencionó ya estar lista para contar su versión de los hechos: “Ya estoy lista, quiero hacer la entrevista por todas las cosas que me han inventado, las cuentas falsas que me han hecho en todas las redes sociales, las cosas que han inventado de mí, pero lógicamente no es la verdad. Yo desde el día uno he querido aclarar todo, pero por obvias razones no se podía”.

De la misma manera, aseguró que no tiene idea de quién pudo haber sido el responsable: “De todo tengo pruebas, ya todo está declarado ante las autoridades desde hace rato y la verdad no, no tengo sospechas de nadie, no tengo idea de quién pudo haber sido y pues ya saben cómo era Vale, era una niña muy linda, pero no tenía amenazas de absolutamente nadie, entonces no tengo idea de quién pudo haber sido”

“Como lo he dicho, la verdad nunca va a cambiar por más veces que pregunten”, sentenció.