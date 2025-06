Premios Tony 2025: horario, transmisión en vivo y la nominación de Joy Huerta

(Ilya S. Savenok/Getty Images for Real Women Have Curves)

La entrega de los Premios Tony se realiza este domingo 8 de junio, en el Radio City Music Hall de Nueva York.

Cynthia Erivo, ganadora de Tony, Emmy y Grammy (y tres veces nominada al Óscar), la estrella de Wicked, hará su debut como presentadora.

Broadway ha tenido una temporada llena de variedad, con algo para todos, y ahora es momento de reconocer lo mejor con los Premios Tony.

El entusiasmo en Broadway suele reservarse para los musicales, pero este año las obras —impulsadas por talento de primera categoría— han dominado la conversación. Está George Clooney en Good Night, and Good Luck, Denzel Washington y Jake Gyllenhaal en Othello, Sarah Snook en una versión unipersonal de The Picture of Dorian Gray y su coprotagonista de Succession, Kieran Culkin, junto a Bob Odenkirk en Glengarry Glen Ross. (Clooney, Snook y Odenkirk están nominados a los Tony).

Mexicana en la gala

Joy Huerta se convierte en la primera mujer mexicana nominada en la categoría Mejor banda sonora, donde figura junto a su compañero Benjamín Velez.

La cantante competirá por su trabajo en el musical de Broadway Real women have curves.

Premios Tony: dónde ver la ceremonia en vivo en la que está nominada Joy Huerta (Foto: Getty Images/Getty Images for Real Women Have)

La gala, tendrá un número musical para cada uno de los espectáculos que compiten por la corona de mejor nuevo musical, así como algunos que no llegaron a la lista, como Just in Time, un musical sobre Bobby Darin, y Real Women Have Curves, que aunque no está nominado como producción, tiene una nominación por la música original de Joy Huerta del dúo mexico-estadounidense Jesse & Joy.

¿Dónde y a qué hora ver la transmisión?

La ceremonia se transmitirá para Latinoamérica por la señal de cable Film&Arts a las 18:00 horas.

En Estatados Unidos por CBS y transmitidos en Paramount+.