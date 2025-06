Morrissey sorprende al confirmar su regreso a México con una serie de conciertos

Morrissey, uno de los artistas británicos más populares de los últimos años, acaba de anunciar su regreso a México el próximo 31 de octubre en el Palacio de los Deportes, recinto que será testigo de una celebración especial de Halloween, aquí te presentamos todos los detalles que deberás conocer.

El reconocido intérprete cuenta con una larga trayectoria dentro de la industria musical, por lo cual se espera que presente algunos de sus temas más populares, como “There Is A Light That Never Goes Out”, “Suedehead”, “Everyday Is Like Sunday”, “Irish Blood, English Heart”, entre otros.

Morrissey (JOSEROBLES/ATON CHILE/JOSEROBLES/ATON CHILE)

La influencia y el legado musical de Morrissey son innegables. Ampliamente considerado como una de las figuras más influyentes del pop británico, Morrissey ha lanzado 13 álbumes de estudio en solitario, con los cuales han alcanzado el top 10 del Reino Unido, incluyendo 3 números 1, y un Premio Ivor Novello por su destacada contribución a la música británica.

Fechas de Morrissey en México

Viernes 31 de octubre – Palacio de los Deportes, Ciudad de México

Martes 4 de noviembre – Auditorio Telmex, Guadalajara

Preventa y venta general para los conciertos de Morrissey en México

Sobre los detalles de los tipos de ventas, la preventa Banamex se llevará a cabo el próximo 12 de junio y la venta general el 13 de junio, por lo cual se espera que poco antes se den a conocer los precios que tendrán los boletos.

Como vocalista principal de The Smiths, marcó para siempre la historia de la música con solo cuatro álbumes. Como solista, ha consolidado un sonido que aún hoy resuena, convirtiéndolo en una de las voces más aclamadas de las últimas cuatro décadas.

Morrissey (JOSEROBLES/ATON CHILE/JOSEROBLES/ATON CHILE)

Recientemente, Morrissey ha recibido el Premio Social Vanguard 2024 en reconocimiento a su “sobresaliente servicio y dedicación a los Derechos de los Animales”.