Laura Flores y Lalo Salazar hicieron oficial el final de su relación este lunes, cuando la actriz publicó un comunicado en su cuenta de Instagram.

"Con profunda tristeza les comunico que mi relacion con el Sr Eduardo Salazar terminó“ escribió Laura Flores en el texto que acompañó de una imagen de ella.

Y agregó: “Eduardo es un gran ser humano, un Señor en toda la extensión de la palabra”, dejando entre ver que la separación fue amistosa.

Daniell Dithurbide y Kika Édgar se burlan del truene de Lalo Salazar y Laura Flores

El periodista no se ha pronunciado hasta el momento en las redes sociales, sin embargo lo hizo de manera indirecta esta mañana en el noticiero ‘Despierta’ con Danielle Dithurbide.

Fue al momento de recibir a la cantante Kika Édgar quien fue a anunciar su presentación en ‘El Cantoral’ el próximo 20 de junio, que la cantante hizo varias mofas de la situación sentimental de Eduardo.

Pues al momento de interpretar canciones como ‘Borraré tu nombre’ y ‘Cómo a mí me lo decías’, la cantante preguntó por la actriz Laura Flores.

Además de que al terminar de interpretas dichas canciones, Danielle preguntó si alguien se había sentido identificado con el tema.

Y luego advirtió que el momento en que Kika le cantó a Eduardo, se volvería viral en las redes.

¿Qué dice la letra de ‘Borraré tu nombre’, la canción que Kika Édgar dedicó al truene de Lalo Salazar?

Dicha canción fue escrita por Kika Edgar y Anaís Loz.

Y comienza “Ya no quiero ver cuando te muerdes los labios, que daño me hace verte tan feliz. Me quedo así, congelada y sin tu abrazo, el juego de este amor llegó a su fin.

Parte del coro dice: “Y borrare los años, Borraré sonrisas y palabras dulces que tu me decías; Borraré los sueños que teníamos juntos cuando me querías. Borraré el deseo, borraré tus besos y tus tonterías Borraré tu nombre...”.

Hasta el momento la actriz no ha reaccionado al momento que se ha vuelto viral en redes.