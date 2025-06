Sergio Goyri se niega a interpretar personajes gays en las telenovelas: “soy como soy y punto”

Sergio Goyri es uno de los villanos más reconocidos en la televisión mexicana.

Sus actuaciones en historias como ‘Soy tu dueña’, ‘Corazón Indomable’ y ‘El Maleficio’ (2024) le han hecho ganarse el reconocimiento del público.

Sin embargo en pleno mes del orgullo gay, el actor fue cuestionado acerca de si le gustaría interpretar a un personaje homosexual en la televisión y tajantemente rechazó dicha propuesta.

Sergio Goyri se niega a interpretar personajes gays en las telenovelas

En un encuentro con algunos reporteros que lo encontraron en el aeropuerto, Sergio informó que se iría a grabar un programa del cual luego se conocerán todos los detalles.

Sin embargo al momento de hablar de su trayectoria en la televisión, Goyri dijo que todos tenemos derecho a hacer y decir lo que se nos hinche el ‘papalote’.

Y señaló que así como sucede con los gays y las lesbianas.

Fue cuando la prensa le cuestionó si se atrevería a interpretar un personaje gay en la ficción y fue tajante al señalar que nunca lo haría porque no se siente cómodo.

“No es que me atrevería o no, yo soy como soy y punto, le tengo un gran respeto a toda la gente que tiene esa inclinación“, declaró y señaló que ha rechazado dichos personajes.

Dichas declaraciones no han sido bien vistas en las redes sociales y han sido calificadas de homofóbicas.

Incomodan preguntan acerca de mujeres trans

El actor fue cuestionado por otra reportera acerca de si se le han declarado mujeres trans, sin embargo dijo que nunca se ha percatado si alguna de las mujeres que lo ha pretendido, es trans.

Luego de ser cuestionado acerca de si ha tenido una sorpresa en la intimidad con mujeres trans, el actor se molestó y pidió a la reportera que lo cuestionaba que no se fuera al lado ‘oscuro’.

De lo que sí aceptó hablar fue de sus hijos y sus nietos, pues señaló que es muy difícil reunir a toda su familia.