Susana Zabaleta confiesa que fue amenazada con un arma de fuego por parte de su pareja

La actriz y cantante mexicana Susana Zabaleta conmocionó a sus seguidores al confesar, durante una entrevista con Pati Chapoy, que fue amenazada con un arma de fuego por una de sus exparejas.

En la charla, transmitida en plataformas digitales, Zabaleta relató con valentía cómo, en un momento de tensión, su entonces pareja la apuntó con un arma. Aunque no reveló la identidad del agresor ni detalles específicos sobre la fecha del incidente, la artista destacó que logró salir de esa relación y superar el trauma: “fue un acosador un loco, un enfermo, un agresor, una cosa horrible, un tipo horrible”.

“Un tipo que me siguió a todos lados durante mucho tiempo. Me decían ‘¿por qué no salen de ahí?’ y es sencillo: porque me daba miedo que le hiciera algo a mi familia o que le hiciera algo a alguien de mi casa”, sumó Susana a lo ocurrido durante una etapa muy complicada en su vida.

Pero lo más aterrador fue cuando explicó la vez que el sujeto le apuntó con un arma de fuego: " Me apunto con una pistola. Mi papá jamás se enteró; jamás se enteró mi familia. Luego me amenazaba: ‘voy a matar a tu familia’“.

Además, en otra ocasión, el hombre se arrancó una uña: “Un día me dijo ¿'sabes cuánto te quiero?’ Y se arrancó una uña enfrente de mí: ‘Te amo y por eso me quito una uña, porque te amo’“.

Para cerrar la confesión, Zabaleta aseguró que salió de allí de “la única manera”: tratar a un narcisista como lo que es: un narcisista. Susana, conocida por su trayectoria en cine, teatro y música, ha sido un ícono de empoderamiento femenino.

Hasta el momento, el video suma más de 600 mil reproducciones en el canal oficial de Pati Chapoy en donde se pueden leer comentarios como “Cuántos más vinieron sólo por la Zabaleta !!! Hermosa entrevista” o “Es la primera entrevista en donde Susana no grita, no canta y no dice groserías. Me gustó mucho”.