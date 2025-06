A medida que las investigaciones avanzan sobre el asesinato de Valeria Márquez, surgen nuevas incógnitas y especulaciones al respecto del tema, destacando las declaraciones del youtuber Mafian TV, quien aseguró que el papá de la influencer saqueó su casa.

Acusan al papá de Valeria Márquez de saquear el local de la influencer

Mediante su contenido, Mafian TV se ha mantenido ofreciendo actualizaciones y entrevistas relacionadas con el caso de Valeria Márquez, por lo cual recientemente expuso que el papá de la joven buscó a su tío para obtener todas sus pertenencias.

“El papá de Valeria Márquez fue incluso al domicilio, a la casa donde vivía con Armando y con Moy, Valeria, para saquear lo que pudiese, no hay otra manera de explicarlo. El papá de Valeria, le prestó a Valeria dinero para poderse asociar con Moy y con Armando en esa estética”, dijo.

En este sentido, el creador de contenido explicó que el papá de la modelo intentó obtener sus objetos de lujo para poder cobrar lo que le prestó para abrir su salón de belleza.

“Sin embargo, no lo digo yo, me dejaron en claro que incluso el señor fue incluso al domicilio, levantó el colchón, buscó artículos lujosos para poderse cobrar lo que le prestó a Valeria; cabe mencionar que incluso el señor, el papá de Valeria, está peleando por quedarse justamente con todos los artículos que hay dentro de la estética Blossom”, añadió.

Testigo confiesa quién le disparó a Valeria Márquez 3 veces seguidas

Fue a través de un video del youtuber conocido como ‘Mafian’, en donde la mujer identificada como Paola declaró que estuvo cerca del ataque que cobró la vida de Valeria Márquez, por lo cual aseguró que Erika habría disparado contra la influencer durante 3 veces consecutivas.

“Me acerqué y estaba viendo los horarios ahí en un vidrio que tienen ahí en la entrada, en eso llegó el repartidor y le preguntó si era Valeria, ella le dice que sí, yo voltee, entonces el repartidor estaba sacando algo de la mochila que llevaba, la puerta estaba entreabierta y Erika estaba sentada a su derecha de ella, yo creo a un metro o metro y medio, no había nadie más, más que ellas, dos, el muchacho y yo que estaba viendo ahí, pero en eso Erika sacó la pistola y le disparo a esta Valeria, le disparó tres veces seguiditas, hubo un cuarto balazo, pero ya no vi eso, yo ya estaba para irme, el repartidor salió corriendo asustado, yo también me fui, me asusté”, confesó.

Al respecto del impacto de estas declaraciones, la mujer identificada como Paola aseguró que desea poder acudir a la Fiscalía de Jalisco, con el objetivo de contribuir a la investigación por la muerte de Valeria Márquez.