Laura Flores y Lalo Salazar habrían terminado por una escena de celos en un restaurante

Laura Flores confirmó su separación de Lalo Salazar, no obstante, no reveló qué los llevó a la ruptura. Por esta razón, los reporteros de Kadri Paparazzi exhibieron un arranque de celos que la pareja protagonizó en un restaurante que habría sido la causa que los llevó a decidir tomar caminos separados.

Tras cuatro meses de noviazgo, el 9 de junio de 2025, Laura Flores hizo oficial su ruptura con Lalo Salazar a través de un comunicado que publicó en Instagram: “Con profunda tristeza les comunico que mi relación con el Sr. Eduardo Salazar terminó. Eduardo es un gran ser humano, un señor en toda la extensión de la palabra. Merece mi respeto y le agradeceré siempre el haberme hecho feliz, aunque duró tan poco tiempo”.

Asimismo, confesó que Lalo Salazar fue quien tomó la iniciativa: “Pero en el corazón, por más que uno luche, no se puede forzar nada y yo respeto su decisión de terminar nuestra relación”. Y solicitó a sus seguidores respetar su duelo: “Les ruego a ustedes y a los medios que no hagan juicios, hicimos pública nuestra relación con gran amor y entusiasmo, pero hoy duele. Y el dolor se respeta”.

La actriz no reveló las causas exactas de su ruptura, pero sí aseguró que continuará siendo fanática del trabajo de su ahora exnovio: “Por mi parte, no daré entrevistas ni declaraciones. Él es un caballero, un hombre íntegro, un gran padre, hermano e hijo, un gran periodista, el mejor sin duda, y yo, como ustedes, también hoy y siempre seré su fan”.

Revelan la verdadera razón por la que Laura Flores y Lalo Salazar terminaron

Según lo que contaron los reporteros de Kadri Paparazzi en su canal de Youtube, “un par de mensajes fueron suficiente para que esta relación terminara”, pues destaparon una supuesta escena de celos que Laura Flores armó en un restaurante.

“Los mensajes le llegaron a Lalo, se dice que supuesta y alegadamente, Laura Flores estaba muy enojada, entró en un ataque de celos, le empezó a hacer una escena enfrente de los meseros, de la gente. Ya era tarde y se empezaron a decir cosas”.

Asimismo, destacaron que “el mensaje no decía nada malo, pero se dice que ella se puso histérica”. No obstante, Lalo Salazar habría actuado con madurez: “Él se comportó a la altura y después de esa cena le dijo ‘hasta aquí, yo así no me llevo’”.