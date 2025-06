Luis Ernesto Franco confiesa que fue abusado a los 7 años: “He sentido miedo”

Luis Ernesto Franco, reconocido por su trabajo en distintas producciones mexicanas, ha sorprendido a sus seguidores y colegas al confesar que fue abusado cuando apenas tenía 7 años e intentó atentar contra su vida, así lo dio a conocer a través de un video que compartió desde su cuenta oficial de Instagram.

Fue a través de un video donde Luis Ernesto Franco fue compartiendo parte de su historia de abuso mediante mensajes que colocó en hojas, por lo cual detalló que su familia cambió drásticamente y en ese lapso fue abusado, posteriormente señaló que intentó reconstruir su vida, pero no lo consiguió.

“A los 7 años ya cargaba heridas que no entendía. Me tocó tomar decisiones que ningún niño debería tomar. Y aunque aprendí a ser fuerte, por dentro seguía roto. Soñaba con actuar. Soñaba con tener un hogar. Lo logré… pero no estaba listo".

En este sentido, el actor comentó que atravesó por distintas problemáticas como depresión y adicciones; no obstante, aseguró que ha logrado rehabilitarse para poder hablar de su historia y poder apoyar a personas que lo necesiten.

“Toqué fondo. Y ahí, en lo más oscuro, hablé con Dios. Le pedí guía… o descanso. Y no me soltó. Desde ese momento, dejé de sentirme víctima de mi historia… y decidí ser el autor de lo que venía. He caído. He dudado. He sentido miedo. Pero también he sanado. He construido. Me he levantado. Y lo más importante: he aprendido a vivir en paz conmigo. Hoy quiero ser un ejemplo. No porque lo tenga todo resuelto, o por que sea mejor que alguien, sino porque elegí no rendirme. Porque entendí que el pasado no define, solo te prepara”.