Patricia Reyes Spíndola: “Viva la vida… ese sería el título de mi historia”

Hace unos días, Armando Casas, presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), dio a conocer los nombres de quienes recibirán el Ariel de Oro 2025, en una ceremonia que se realizará el 20 de septiembre en Puerto Vallarta, Jalisco.

Patricia Reyes Spíndola es una de las actrices homenajeadas en la edición número 67, y en entrevista con Publimetro compartió su sentir ante este reconocimiento a su trayectoria artística. Este año se otorgarán tres Arieles de Oro: Patricia Reyes Spíndola, la STPC y Jacqueline Andere.

Durante una pausa en las grabaciones de la telenovela Amanecer, la primera actriz externó su emoción de ser parte de esta gala que premia a lo mejor del cine mexicano.

¿Cómo recibió la noticia?

— Uy, pues la verdad que todavía no la acabo de digerir. Estoy muy feliz porque es un reconocimiento muy importante para todos los que hacemos cine. Y bueno, yo he llevado con mucha calma mi carrera. Llevo cuatro Arieles: desde el primero, de Revelación; luego uno como actriz de cuadro, y después dos como actriz por Los motivos de luz y luego por La reina de la noche. Entonces creo que he ido cubriendo todos los pasos. Así que me siento muy honrada, muy honrada de que reconozcan una trayectoria de tantos años.

¿Qué fue lo que más le sorprendió?

— La verdad, es que no me la esperaba. No me la esperaba porque… no, no, nunca pensé en el Ariel de Oro, la verdad. Así que bueno, me siento súper honrada, estoy muy feliz y muy contenta.

¿Cuáles podrían ser esos tres puntos clave en su carrera?

— Yo siempre les digo: pasión, paciencia y disciplina. Esta carrera, si no tienes esas tres cosas, no se puede. Esta carrera es de pasión, de paciencia y de disciplina. Pero también me ha tocado vivir momentos difíciles, no solamente quizás a nivel personal, sino también en cuanto a una industria cambiante, en evolución constante, donde hay que enfrentarse, buscar proyectos… Entonces, no ha sido fácil.

Pues mira, yo tengo la fortuna de que nunca he dejado de trabajar. Tengo 53 años sin parar. Yo voy a pedir también en la junta mi medalla de 50 años, porque han sido ininterrumpidos. Y yo sé que la industria ha pasado momentos difíciles, pero he tenido la suerte de que me han llamado de otras partes. He hecho películas en España, en Puerto Rico, y una película que terminé en Taiwán. Que, de hecho, la pasaron ahora, no para consultar, sino porque no la habían terminado a tiempo.

Yo, la verdad, no he dejado de hacer cine. He hecho cine independiente, cine para la industria, hago teatro, hago televisión y tengo mis cuatro escuelas. Así que sí tengo una vida dedicada a lo que me ha gustado hacer: la actuación y la docencia, que son mis dos pasiones.

¿Patricia Reyes Spíndola goza de buena salud actoral?

— De buena salud actoral, de buena salud física, de buena salud mental, y de una alegría… Me considero una mujer muy feliz a mis 72 años. Voy a cumplir el once de junio.

¿2025 se coloca como un buen año para usted?

— Un buen año. Con la novela estoy feliz. Es un repartazo. Terminamos el 7 de julio, así que van a ser muchos regalos los que me está dando la vida este año.

¿Hay algún género que todavía le gustaría explorar más?

— Sí, ama de casa. Esa es la más difícil. Ese es el papel que me ha faltado: el poder estar más en mi casa, visitar más mi casa, y volverme una buena ama de casa, porque no he tenido tiempo de ser una buena ama de casa.

¿Habrá tiempo de que llegue ese papel? ¿Pronto?

— Sí, me voy a dar mi tiempo. Ya me lo prometí: este año me voy a dar mi tiempo. Ahora lo que hago es que trabajo, trabajo, y viajo, viajo. Y ahora ya me voy a dedicar… Al final del año me voy a ir a la India, pero regresando me voy a dedicar un poco más a mi casa.

¿Le interesaría escribir o dirigir más cine?

— No, guionista no. Dirigir, sí: he dirigido teatro, he dirigido cortos, he producido cortos… pero escribir, eso sí es para los que escriben.

¿Prefiere mantener esa línea?

— No es que prefiera, es que no sé escribir. No soy una buena escritora, soy una buena intérprete, soy una buena maestra, pero de ahí a que yo quiera escribir una historia… ese es el asunto de los escritores. Yo lo que les pido es que vengan buenos papeles, no importa que no sean muy grandes, pero que tengan carnita.

Si en este momento tuviera que hacer una película de su historia como actriz, ¿qué título le pondría quizás a este proyecto?

— ¡Viva la vida!