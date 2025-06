Trueno arranca gira por México con una confesión: conoce las ciudades donde se presenta

El rapero argentino Trueno ya está en México para ofrecer tres conciertos como parte de su gira El Último Baile Deluxe. En un encuentro, habló sobre sus raíces musicales, su amor por el hip hop latinoamericano y su deseo de experimentar con la música regional mexicana.

“Me encanta venir a México a tocar este tipo de música”, dijo Trueno al inicio de la charla.

Trueno en charla con Publimetro (Foto: Cortesía)

“Ahora estamos en el tour de El Último Baile Deluxe, que fue la extensión del último baile, el disco que se abrió en 2024. Representa un poco el mismo concepto del hip hop latinoamericano: homenajear también a esta cultura, hacer entender a la gente que no es parte mediante estos discos y estas entregas, poder interiorizarlos un poquitito más. Y me encanta venir a México a tocar este tipo de música, porque justamente, dentro de todo lo que es Latinoamérica, siento que es de los países más allegados al hip hop, entonces saben de qué se trata”.

<i>“Mis días favoritos son los de lluvia. Me puso Trueno mi papá, por un tema suyo, pero siempre tuve conexión con el agua. Me gusta estar en casa, en el estudio con lluvia de fondo. Aunque no lo parezca, soy bastante hippie”</i> — Trueno

El argentino ha sabido equil ibrar lo comercial con lo auténtico, algo que defiende desde sus inicios.

“No hago música con fines comerciales, pero soy consciente de mis influencias. Me crié con un hip hop de la década del 2000 que tenía ese tinte más clubero, más divertido, más bailable. Siempre trato de representar ese estilo. Curiosamente, los temas que más explotan o se vuelven virales son los que menos me espero, y eso me gusta, me lo tomo como sorpresa. Agradezco mucho a la gente porque aquí le damos a pulmón: sacamos las canciones, las tocamos por todos lados, colaboramos. La esencia es algo que no me permito perder, porque es lo que soy desde chico. Aunque explore otros géneros, el hip hop siempre va a estar presente”.

Durante la charla, Trueno habló sobre su versatilidad en el escenario y su necesidad constante de aprender.

“El show que traemos ahora es de los más versátiles. Me gusta pisar todos los terrenos, pero el desmadre es nuestro ADN principal. Me gusta saltar, tirarme al público, ver la gente encendida. Argentina y México entienden muy bien esa energía. No me quiero perder de cantar más, rapear más, explorar más sonidos… pero siempre voy a estar esperando ese final de show para romper todo como tiene que ser. Eso está en mi sangre”.

Influencias mexicanas

Trueno no oculta su fascinación por los sonidos mexicanos: “Me gustaría poder incursionar en la música de acá”, confesó. “Fuera del rap también me gusta mucho la cumbia mexicana, la norteña, los corridos. Estoy poniendo el ojo ahí para conectar con alguien y hacer algo que sorprenda. Soy muy fanático del rap mexicano, pero también de la música nativa, que viene de antes que el rap y me vuela la cabeza. Me encantaría grabar con artistas de la vieja escuela”.

Conciertos en México

CDMX. 10 de junio, Palacio de los Deportes

Guadalajara. 12 de junio, Auditorio Telmex

Monterrey. 14 de junio, Auditorio Banamex