William Levy se sincera sobre su detención en Miami: “Es una experiencia más”

William Levy decidió terminar con las especulaciones sobre su arresto en Miami, por lo cual durante su entrevista en ‘El Hormiguero’, el actor cubano reveló detalles del altercado que lo llevó a permanecer una noche en prisión.

El nombre de William Levy se convirtió en tendencia el pasado lunes 14 de abril, ya que el famoso actor fue arrestado en Florida después de haber causado disturbios dentro de un restaurante, además de haberse negado a pagar la cuenta por lo que consumió.

William Levy se sincera sobre su detención en Miami

Durante la entrevista en ‘El Hormiguero’, William Levy no pudo evitar hablar sobre su arresto en Miami, señalando que la situación no fue grave, por lo cual reveló detalles del suceso.

“Sí, fue hace poco. No pasó nada grave. No fue como se ha especulado. Estábamos tomando una copa el padre de uno de los chicos del equipo de mi hijo y yo. A la hora de pagar la cuenta, con todo su derecho, quiso chequear la cuenta porque habían puesto algo de más. Había una persona en la barra y empezaron a discutir. El hombre se paró en medio y yo me puse ahí porque lo mejor es evitar que la situación escale”, explicó.

Asimismo, el actor cubano intentó abordar la situación con humor, señalando que la situación no fue violenta, es por ello que aprovechó para compartir una anécdota.

“Hice nuevas amistades. Me pasó algo cómico allí. Nos llevaron a la celda y ya dentro cuando nos dieron el desayuno, lo peor que he visto en mi vida, un joven al lado mío me dijo: ey, te doy galletas por tu sandwich. ¿De dónde las había sacado? Y me mira y las saca de un bolsillo de la camisa con una cara… Pensé que había una cámara oculta. Se lo regalé, yo no tenía hambre. Luego me di cuenta que eran las de la cena que las había guardado”, señaló.