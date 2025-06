El caso de Pablo Lyle ha dado un giro inesperado, ya que el actor mexicano fue trasladado a la prisión Everglades Correctional Institution; ante las dudas que se generaron sobre estatus legal actual, una abogada especialista compartió detalles sobre el tema.

Abogada comparte detalles sobre el estatus legal de Pablo Lyle

Durante la transmisión de ‘El Gordo y La Flaca’, los conductores contaron con un enlace especial con una abogada, misma que detalló que ese tipo de prisión cuenta con mayor flexibilidad para los internos.

“Esa es la prisión donde mandan a uno cuando le quedan seis meses o un año máximo para ya uno salir. El beneficio es que si uno lo cuenta puede ser días, puede ser meses, pero sí pronto ya él va a salir de la prisión estatal en la Florida”, explicó la especialista.

Por otra parte, al respecto de las dudas sobre la reducción de su condena por buena conducta, la abogada señaló que no hay nada confirmado, ya que el expediente de Pablo Lyle se mantiene igual.

“No es más relajado, pero sí tienen más privilegios, no quiere decir que podemos especular ni decir que estará en libertad. Eso no se ha mencionado, revisé el registro de la corte y no hay ninguna información. Tiene que cumplir sus 8 años de probatoria cuando cumpla sus 5 años en prisión”, comentó.

¿Cuándo saldrá de prisión Pablo Lyle?

Fue en 2024 cuando Ana Araujo habló sobre el proceso que enfrenta Pablo Lyle dentro de la cárcel, por lo cual reveló la fecha exacta en la saldrá; sin embargo, todo parece indicar que las cosas podrían cambiar.

“Todo bien, no hay estrategia, simplemente que cumpla con sus sentencia y aquí estaremos esperando. Lo que saben y que él sale en diciembre de 2026″, confirmó.

Pese a las declaraciones de Ana Araujo, de acuerdo con el programa ‘El Gordo y La Flaca’ y el medio Infobae, Pablo Lyle podría estar cerca de conseguir su libertad gracias a su buena conducta dentro de prisión, además de cumplir casi 85% de su condena.