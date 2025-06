Cecilia Galliano abandona México tras una emergencia familiar; su madre estaría muy enferma

Cecilia Galliano está dando de qué hablar luego de que en las últimas horas se filtrara a los medios de comunicación que se encuentra atravesando una emergencia familiar.

La conductora argentina había sido convocada a la presentación a prensa de la nueva temporada de ‘El príncipe del barrio’, programa cómico protagonizado por Albertano.

Sin embargo Cecilia no estuvo presente, a pesar de que había compartido en sus historias de Instagram la invitación a dicho evento.

Cecilia Galliano abandona México tras una emergencia familiar

La productora de la serie Rosa María Noguerón, confirmó que Cecilia se había ausentado debido a un problema familiar, sin embargo señaló que no le competía a ella dar más detalles.

“No me corresponde a mí decirlo, solo me corresponde decirle a Cecilia, a través de todos sus medios, que estamos aquí para ella, que lo que está viviendo no es nada fácil, pero la amamos”.

Declaró la productora, sin dar más detalles a pesar de la insistencia de los reporteros.

Alma Cero revela que la mamá de Cecilia Galliano está enferma

La actriz Alma Cero dio más información acerca de la situación personal de Cecilia Galliano y dijo que la que se encuentra enferma es su mamá.

“Espero que pronto esté bien, creo que es un problema familiar y me atrevo a decirlo, el tema de su mami”, contó Alma.

Y aunque la comediante no dijo de qué se encuentra enferma la mamá de Cecilia, le dijo a través de las cámaras que están para apoyarla.

“Aquí estamos, a un simple mensaje y una llamada, lo que sea, aquí nos tiene, a toda la familia”