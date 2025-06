Corona Capital 2025: Estos son los precios por día de los boletos

El Corona Capital, uno de los festivales más populares en México, invita a los fanáticos de la música a su próxima edición, por lo que revelaron los precios de los boletos por día, sin necesidad de comprar el abono para todo el fin de semana.

La edición número 15 del Corona Capital tendrá lugar el 14, 15 y 16 de noviembre de 2025, con headliners de la talla de los Foo Fighters, Chappell Roan y Linkin Park. Como cada año, la serie de conciertos tendrá lugar en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

¿Cuáles son los precios por día de los boletos para el Corona Capital?

En las redes sociales oficiales del Corona Capital se publicaron los costos de las entradas sin abono:

General

Viernes: 2 mil 400 pesos

Sábado: 2 mil 400 pesos

Domingo: 2 mil 400 pesos

Comfort Pass

Viernes: 3 mil 500 pesos

Sábado: 3 mil 500 pesos

Domingo: 3 mil 500 pesos

Plus

Viernes: 4 mil 600 pesos

Sábado: 4 mil 600 pesos

Domingo: 4 mil 600 pesos

100 Club Pass

Viernes: 10 mil 980 pesos

Sábado: 10 mil 980 pesos

Domingo: 10 mil 980 pesos

¿Cuál es el cartel del Corona Capital?

Viernes 14 de noviembre

Foo Fighters, Queens of the Stone Age, Franz Ferdinand, Garbage, Polo Pan, 4 Non Blondes, Aluna, Anna of the North, Bad Bad Hats, Boa, Circa Waves, Debby Friday, Hollow Coves, Jet, Kaiser Chiefs, Leisure, Lucy Dacus, Lucy Rose, Nilufer Yanya, Sarah Kinsley, Shermanology, Sub Urban, Tamino y Waxahatchee.

Sábado 15 de noviembre

Chappell Roan, Vampire Weekend, Aurora, Damiano David, Alabama Shakes, Angie McMahon, Chrissy Chlapecka, Cults, Gizmo Varillas, Grizzly Bear, Half-Alive, Haute & Freddy, Hippo Campus, Jehnny Beth, Jelly Roll, Lola Young, Maiah Manser, Marina, Mogwai, OMD, Quendressa, Sabrina Claudio, Samia y The Struts.

Domingo 16 de noviembre

Linkin Park, Deftones, Weezer, James, Of Monster and Men, AFI, Alexandra Savior, Chanel Beads, Cut Copy, Friday Pilots Club, Jerry Cantrell, Jet Vesper, Jordan Rakei, Kadavar, Men I Trust, Peach Kit, PinkPantheress, Rose Grat, SYML, TR/ST y TV on the Radio.