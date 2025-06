Filtran letra de canción inédita que Julián Figueroa le escribió a Imelda Tuñón

Imelda Tuñón reveló el fragmento de una canción que le escribió Julián Figueroa antes de morir. Dicho tema lleva el nombre de ‘Imelda’ y nunca fue publicada, por lo que tras el escándalo que se vivió por la custodia del pequeño José Julián y los rumores que circularon alrededor de Imelda Tuñón, la canción generó especulaciones entre la audiencia.

Julián Figueroa perdió la vida en abril de 2023, situación que colocó a Imelda Tuñón como el foco de atención. Además, la reciente disputa legal que la actriz vivió contra Maribel Guardia generó mucho de qué hablar, pues acusaciones y rumores acerca de su dinámica familiar salieron a la luz.

De esta manera, Imelda Tuñón fue acusada de abuso de sustancias y maltrato a José Julián, por lo que un tiempo el pequeño se volvió responsabilidad de su abuela, es decir, Maribel Guardia. Aunque la situación ya mejoró, el tema sigue generando revuelo, pues incluso en redes sociales surgió todo un debate sobre quién debía quedarse con la custodia del niño.

Maribel Guardia dará apoyo económico a Imelda Tuñón

Imelda Tuñón revela canción que le escribió Julián Figueroa

Durante un encuentro con los medios, Imelda Tuñón confesó que Julián Figueroa le dejó una canción antes de morir. Esta lleva su nombre como título y tiene un significado personal muy valioso, pues el autor se inspiró en su amor por Imelda para componer la pieza.

“Había una canción que se llamaba ‘Imelda’ que nunca sacó”, aseguró ante las cámaras de los periodistas y prosiguió a revelar un verso de esta: “Imelda, Imelda, rosa con espinas. Veneno y medicina”.

Asimismo, sentenció que a pesar del profundo significado que la canción tiene para ella, no está entre sus planes incluirla en sus próximos proyectos musicales: “Es un poco controvertida la canción, esa no la voy a hacer cover”. Sin embargo, no se ha revelado si existe una grabación del tema o si será publicado de manera póstuma.