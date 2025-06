Brenda Castro, Exparticipante de ‘Exatlón Estados Unidos’, sorprendió a sus más de 242 mil seguidores la mañana de este 12 de junio, ya que la atleta reveló que perdió a los dos bebés que estaba esperando tras una serie de complicaciones que presentó en su embarazo.

Exparticipante de ‘Exatlón’ se quiebra al hablar de la muerte de sus dos hijas

Fue a través de su cuenta de Instagram, donde Brenda Castro compartió una fotografía desde una camilla del hospital, además de un mensaje explicando que tuvo que someterse a una cesárea de emergencia; pese al trabajo de los médicos, confesó que sus bebés murieron.

“Tengo el corazón hecho pedazos, volver a escuchar que NO hay latido, es la peor frase de mi vida. El día de ayer me realizaron un cesárea, entré a quirófano, con mis dos bebés y salí con mis manos vacías, y mi alma rota. En el quirófano, los Doctores, nos dieron la oportunidad de verlas, abrazarlas y que Papá y Mamá, les diéramos un beso de despedida. No les puedo explicar el dolor y el montón de preguntas que tiene mi corazón, comparto con ustedes esto, por qué así como les cuento todo lo bueno, también lo hago con lo malo”.

Al respecto de los detalles, la reconocida atleta comentó que todo se originó por un problema en el corazón de sus bebés, mismas que no lograron soportarlo.

“Lo de mis niñas fue un tema totalmente genético, una fallita en el corazón de Victoria, que después se le pasó a Emilia, y por toda la sobre carga de sangre, su corazoncito tampoco pudo soportarlo. Gracias por todo el cariño que nos dieron durante este tiempo, gracias por preocuparse, ponerse feliz por nosotros, mi familia y yo se los agradecemos eternamente”.

Finalmente, Brenda Castro pidió comprensión y privacidad ante el momento por el que atraviesa su familia; no obstante, señaló que hará lo posible por superarlo y seguir adelante.

“Lo único que les pido por favor, que si me ven en la calle, en el gimnasio o en algún lugar público, no te acerques a decirme lo siento, ¿qué pasó?, ¿cómo estás?, ¿pero como?, ¿por qué?, etcétera, eso revive más este dolor, y ya no quiero más dolor en mi vida. Confío en que algún día me reencontraré con mis 4 angelitos, algún día les daré los besos y abrazos que les tengo guardados, y algún día aceptaré este dolor, que no creo que lo supere nunca, la vida no para, prometo hacer mi mejor esfuerzo, para salir mas fuerte de esta situación".