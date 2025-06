El estado de salud de Yolanda Andrade sigue generando dudas, por lo cual personas que son o fueron cercanas a la conductora han sido cuestionadas sobre los detalles, como fue el caso de Verónica Castro, misma que sorprendió con sus declaraciones, por lo cual Montserrat Oliver respondió al respecto.

Como parte del homenaje a Marco Antonio Muñiz en el Auditorio Nacional, Verónica Castro fue cuestionada sobre Yolanda Andrade ante la crisis de salud que enfrenta, por lo cual envió sus mejores deseos, además de desmentir un posible trabajo de brujería en su contra.

“Que tenga mucha salud, que Dios la guarde. ‘Macumba’, solamente la hago en el escenario”, comentó.

Montserrat Oliver responde a las declaraciones de Verónica Castro sobre Yolanda Andrade

Al respecto de las declaraciones de la actriz mexicana, durante un encuentro con medios, Montserrat Oliver reaccionó a las declaraciones que involucran a Yolanda Andrade, señalando que es bueno que diversas personalidades envíen sus buenos deseos.

“Que bueno que diga que Dios la cuide y que Dios la guarde, que a todos nos cuide Dios y nos guarde, qué bonito que esté diciendo eso”, puntualizó.

Por otro lado, ante los rumores de un trabajo de brujería de parte de Castro, la conductora de televisión aseguró que no le gustaría estar involucrada en ese tipo de temas, tomando en cuenta la gravedad, “Yo no me quiero meter en esos dimes y diretes”.

Montserrat Oliver habla sobre la ausencia de Yolanda Andrade en ‘Montse & Joe’

A través de un video que publicó en TikTok, Montserrat Oliver externó la falta que hace Yolanda Andrade durante la grabación de los programas, ya que se ha ausentado durante un largo tiempo.

“Otra vez estoy yo aquí Montse sin Joe, y aunque le echo muchas ganas y siempre les quiero traer felicidad, porque para eso está este programa, siempre ha estado, quiero decirles que extraño a Joe, que ya fueron muchos programas sin ella, se siente feo estar grabando sin ella”, comentó.

En este sentido, pese a que no reveló la fecha en la que conductora podría estar de regreso, ya que actualmente se encuentra descansando en Tulum, Montserrat pidió oraciones para que su compañera pueda regresar sin que represente ningún problema para su salud.

“Ojalá que todas sus oraciones, que toda su buena vibra y que todas las ganas que le está echando Joe la haga venir pronto y que esté bien... te adoro Joe y te extraño”, añadió.