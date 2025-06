Óscar Maydon afirma que las autoridades aún no entienden el sentido de los corridos

Con apenas 25 años, Óscar Maydon ha irrumpido en la escena del regional mexicano con una fuerza que pocos anticipaban. Originario de Mexicali, el cantante y compositor forma parte de una nueva ola de artistas que han reconfigurado el género con una mezcla de corridos, letras explícitas y un estilo visual influenciado por la cultura urbana.

Desde sus primeras colaboraciones con artistas como Fuerza Regida y Peso Pluma, Maydon se ha convertido en una figura clave en el auge de los “corridos bélicos”, una corriente que refleja tanto la crudeza del entorno como las aspiraciones de una juventud marcada por la narcocultura, pero también por el acceso digital y la reinvención de la identidad mexicana.

Ahora, promociona su tercer álbum discográfico titulado Rico o Muerto Vol. 1 que es la excusa para esta entrevista con Publimetro.

Óscar Maydon no quiere ser una moda pasajera en la música (Foto: Cortesía)

“Fíjate que estos primeros días son como los más difíciles y los más emocionantes, porque toda la gente está reaccionando a lo que tú haces y también es un estrés, una carga. Al final, también es como que un respiro de que ya, ya lo que se pasó, pasó, ya está y ahora queda más que nada disfrutar, darle a la gente ahora lo que se merece, que es un concierto, darle una gira, darle unos meses para que la gente lo acepte, que lo cache, que se lo aprenda y para el mes que viene, pues darle esa gira”, señaló y sin querer agregar las razones de su reciente cancelación de conciertos en México.

<i>“Yo y mi equipo de compositores siempre narramos historias reales. Historias que nos suceden, historias de conocidos, historias de gente que miramos en la tele o historias que escuchamos en la calle”.</i> — Óscar Maydon

Al hablar sobre la portada del álbum, confesó que le gustan los cómics, el sello Rico Muerto de nuestra empresa, su logo tiene un payaso, entonces dijimos, vamos a darle vida. Agarramos el payaso animado, lo metimos al cómic y de ahí creamos todo como la historia. Ese payaso literalmente me representa”.

A diferencia de figuras más tradicionales del regional, Maydon no teme colaborar con raperos, integrar beats modernos o presentarse en escenarios alternativos. Su autenticidad —al margen del escándalo— ha hecho que miles se identifiquen con su estilo de vida, uno que mezcla la dureza de la calle con el glamur del éxito digital.

“En este nuevo disco hay canciones que me sacaron de mi zona de confort, yo creo que Zaza es algo que experimenté, la verdad, Zaaa es una canción que, yo nunca había hecho ese ritmo, estábamos en Miami, me acuerdo que estábamos en una sesión, ya habíamos terminado, eran como las 3, 4 de la tarde, eran pocas cosas las que teníamos que hacer, y dijimos, bueno, ya estamos aquí, estamos en Miami, tenemos el estudio, tenemos los productores, tenemos el equipo, ¿qué hay que hacer, no? Estábamos, me acuerdo, tomando unos tragos, y le digo al productor, a ver, ponte unos beats que tienes, y me acuerdo que sí, me empezó a enseñar varios, varios beats, y de la nada sale el beat de Zaza. Esta es la canción que nos aparta un poquito de lo que hacemos normalmente”.

La canción Asquerosamente Rico con Peso Pluma, es resultado de una buena química y larga amistad.

“Sí, tenemos química musical, la verdad, y realmente los tiempos de los dos son un poco apretados, y cuando nos vemos, pues ahí está la química. Es con los pocos artistas con los que me he juntado, hacer música en el estudio”.

Censura en los corridos

Al preguntarle si creía que las autoridades no entienden el sentido de los corridos o hay muchos prejuicios respondió, “Creo que aún no lo entienden. Todo lo generalizan y lo tachan. Tú le hablas de un corrido de tu madre y ya te lo tacharon. Ya estás hablando de algo malo. Que ellos lo toman como malo y la gente aún todavía no lo diferencia. Los verdaderos fans sí, las autoridades no. Siempre se critica sin conocer”.

Influencia

“Simplemente hago lo que sé hacer, lo que me gusta hacer, y qué bonito que me tomen como referencia de que estamos creando algo nuevo. Qué chingón si así lo ves. Estamos poniendo nuestro grano de arena en la música, claro que sí, pero el hecho de saber que antes escuchaba a un Valentín Elizalde, a un Juan Gabriel, a un Joan Sebastián, y ahora somos nosotros los que estamos haciendo esos números, esos conciertos, ese impacto en la gente. Es como un poco increíble. Lo que no cae el 20 todavía de eso. Ha pasado muy poco tiempo, en lo cual yo era un niño y estaba en la escuela escuchando canciones y ahora me toca a mí hacer esto”, reveló el exponente del nuevo regional mexicano.

Óscar Maydon a detalle

Moda. En Spotify, YouTube y TikTok, su música se reproduce millones de veces. Pero más allá del algoritmo, lo que ha vuelto relevante a Óscar Maydon es su influencia cultural. Su look —gorras, cadenas, tatuajes— se replica en barrios y fiestas; su forma de cantar se imita en redes sociales; sus letras ya son parte del argot popular.

Posición. Mientras algunos sectores lo critican por hacer apología del delito, otros lo defienden como una voz realista de lo que muchos jóvenes viven o sueñan. En un México donde el corrido vuelve a ocupar un lugar central en la narrativa musical, Maydon se alza como símbolo de una generación que no pide permiso para contar su historia.

Rico o muerto

12 canciones son parte del disco con Fuerza Regida, Junior H, Peso Pluma, Neton Vega, Tito Double P, Anuel AA, Gabito Ballesteros, Luis R Conríquez y Víctor Mendivil.