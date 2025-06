¿Cuándo sale Suga de BTS del servicio militar?

Con las recientes bajas del servicio militar de Namjoon, Taehyung, Jimin y Jungkook, únicamente hace falta Suga para la tan anhelada reunión de BTS después de dos años de inactividad como grupo debido a su enlistamiento. De esta manera, ARMY ya se prepara para recibir a Yoongi y ver a los siete juntos de nuevo.

El 10 de junio Namjoon y Taehyung finalizaron oficialmente sus obligaciones como parte del servicio militar. El público los recibió con arreglos florales mientras el líder de BTS tocaba el saxofón, hecho que se volvió tendencia mundial en redes sociales, pues ARMY de cada rincón del planeta celebró la baja de los idols.

Un día después, salieron Jimin y Jungkook, convirtiendo su liberación en una fiesta nacional en Corea del Sur, pues las calles se pintaron de morado y las celebraciones de fanáticos que esperaron 18 meses para verlos reunirse con RM, Jin, j-hope y V no se hicieron esperar.

Además, la baja de los cuatro integrantes del boygroup surcoreano coincidió con el Festa 2025, es decir, el aniversario número 12 de BTS, por lo que ARMY demostró su alegría con cartas, imágenes y eventos temáticos.

Kim Nam-joon (RM) y Kim Tae-hyung (V). Finalizaron este martes su servicio militar obligatorio. (Foto de X)

¿Cuándo termina Suga su servicio militar?

A diferencia de los demás integrantes de BTS que continuaron lanzando música y de vez en cuando actualizaban en Weverse o Instagram, Min Yoongi se caracterizó por su hermetismo durante el cumplimiento de su servicio militar, pues en 18 meses únicamente fue visto tras el escándalo por su caída del scooter, situación que lo llevó a ser acreedor de una multa.

No obstante, el día de ayer fue captado en el último concierto de la gira de j-hope ‘Hope on the Stage’, disfrutando a lado de los otros miembros de Bangtan Sonyeondan.

Es así que ARMY está listo para recibirlo el 21 de junio. En caso de que su baja sea en el mismo horario que las anteriores, en México será posible seguir paso a paso su salida el 20 de junio alrededor de las 18:00 horas. Diversos medios locales se encargarán de la transmisión en vivo en Youtube, siendo Dispatch uno de los predilectos por la comunidad latina del k-pop.