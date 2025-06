Sofía Reyes, Luísa Sonza y RaiNao estrenan “MiuMiu” como alianza del empoderamiento femenino

La cantante y compositora regiomontana Sofía Reyes lanzó “MiuMiu”, un sencillo vibrante y audaz que marca un giro fresco y empoderado en su trayectoria musical. Para esta potente colaboración, Reyes unió su talento con la icónica cantante brasileña Luísa Sonza y la versátil artista puertorriqueña RaiNao.

El tema, que fusiona las culturas musicales de México, Brasil y Puerto Rico, promete ser un adelanto significativo del próximo álbum de estudio de Sofía Reyes.

“MiuMiu” surge como un “himno de tres mujeres que se paran en su poder”, según describe Sofía Reyes. La artista mexicana enfatizó la autenticidad y singularidad de la canción, destacando que nunca había escuchado algo similar, lo que la hace “muy especial”.

Reyes subrayó el poder multiplicador que se genera cuando varias artistas unen su arte y energía, celebrando la oportunidad de compartir este proyecto con dos colegas a quienes admira profundamente, resaltando la fascinante fusión cultural que representa.

La gestación de “MiuMiu” tuvo lugar en los reconocidos Doña Lola Studios de Sofía en Mulholland Drive, Los Ángeles, durante un “music writing camp” a finales del año pasado, donde se concibió gran parte de su nuevo material discográfico.

El sencillo es un manifiesto que celebra el goce, la independencia y el presente femenino. Desde su provocadora frase inicial, “Bolsita Chanel pa’ guardar la mota. asoltera desde ayer y se me nota. Hoy te pensé pero ya estoy medio curiosa. No ando al 100% pero you know gostosa”, Sofía Reyes establece un tono honesto y atrevido que resuena con la experiencia de mujeres que transitan una ruptura con una renovada seguridad, reconectando con su poder personal.

Luísa Sonza expresó su entusiasmo por la colaboración, manifestando su felicidad por trabajar con dos artistas a quienes admira. La canción, que mezcla pop contemporáneo, funk alternativo y un espíritu lúdico, busca capturar la energía de una mujer que retoma su libertad emocional, saliendo con amigas, sintiéndose libre, sexy y permitiéndose reconectar con el deseo y nuevas posibilidades, celebrando el presente sin culpas.

El videoclip, dirigido por Pam Martins y grabado en Brasil, es una pieza visual vibrante y cinematográfica que muestra a Sofía Reyes, Luísa Sonza y RaiNao desplegando una estética poderosa y sensual. Con imágenes estilizadas, cuerpos en libertad y coreografías magnéticas, el video materializa el mensaje central de empoderamiento, goce y conexión femenina.