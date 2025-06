En los últimos días, el nombre de Adela Noriega se ha mantenido entre las principales tendencias en redes sociales, ya que en TikTok se reportó la muerte de la famosa actriz, generando un sinfín de reacciones, entre ellas las de José Elías Moreno, actor y presidente de la ANDI.

Hace casi 17 años que la reconocida actriz se alejó de los foros de grabación, por lo cual se desconocen muchos aspectos de su vida actual, tomando en cuenta que Noriega decidió aislarse por completo de la industria del entretenimiento.

Famoso actor rompe el silencio sobre la muerte de Adela Noriega

En medio de los rumores sobre el deceso de Adela Noriega, durante un encuentro con la prensa, José Elías Moreno, presidente de la Asociación Nacional de Interpretes, habló del tema, señalando que es poco creíble por la forma en la que surgió, no obstante, aseguró que desconoce la veracidad.

“No estaba enterado, entonces no creo que sea una noticia que haya trascendido a la oficina. Si si sucedió o no, no lo sé, espero que no”, explicó el actor mexicano.

Adela Noriega es reconocida por su trabajo en producciones como ‘Fuego en la sangre’, ‘Amor real’ y ‘El privilegio de amar’, por lo cual se ha especulado que la actriz se mantiene de las regalías que obtiene; sin embargo, el presidente de la Asociación Nacional de Interpretes, comentó que no tiene información sobre el tema.

“Si Adela Noriega tiene a alguien que cobre las regalías por ella, no lo sé, habría que checarlo”, comentó.

¿Cuándo fue la última vez que Adela Noriega fue vista en público?

A pesar de su decisión de alejarse de las pantallas hace aproximadamente 17 años, Adela Noriega continúa siendo una figura importante en la televisión mexicana, pues es recordada con cariño por sus papeles protagónicos en grandes producciones, como ‘Fuego en la sangre’, ‘Amor real’ y ‘El privilegio de amar’.

Gracias a su repentina desaparición sin avisar de manera oficial su retiro de la industria del entretenimiento, no se tiene mucho conocimiento acerca de su estilo de vida actual, de tal manera que la fotografía más reciente que se tiene de ella es del año 2018, cuando su hermana Reyna Noriega decidió compartir la imagen a través de su cuenta de X y le colocó la descripción: “Con mis queridos hermanos”.