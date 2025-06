Lola Dueñas lanza un peculiar llamado a Diego Luna

Lola Dueñas estuvo de visita en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara y no pudo ocultar su emoción. Fue parte del jurado, deliberó durante horas y se sintió feliz con los resultados. Pero también dejó ver que, a pesar de su trayectoria, su amor por la actuación sigue intacto y tiene un deseo claro: trabajar en México y, especialmente, junto a Diego Luna.

“Estoy contentísima. Deliberamos casi tres horas y estoy feliz con el palmarés. Pero no digo ni pío”, dijo entre risas sobre su participación como jurado. Lo que sí compartió es que el cine mexicano la ha sorprendido gratamente: “Me encantó. Me lo llevo en el corazón”.

Lola Dueñas charló sobre los sueños que tiene como actriz (Foto: Getty Images / Cortesía/Getty Images)

Con más de tres décadas de carrera, Lola Dueñas asegura que sigue con la misma energía que al inicio:

“Llevo 33 años en la profesión, y estoy como cuando empecé, con las mismas ganas. Lo que más ilusión me hace ahora es poder trabajar en México. Lo deseo con todo mi corazón”.

Sobre su posible futuro artístico en el país, reveló que ya hay un proyecto en puerta: “No es en Guadalajara, aunque me encantaría. Es teatro. Pero ya lo contaré, porque le toca al director darlo a conocer”.

Cuando se le pregunta cómo ve su carrera en retrospectiva, la actriz responde con humildad: “Es curioso, nunca lo he visto como una carrera. Nunca he tenido prisa, las cosas han ido pasando. Cuando echo la vista atrás me sorprende la cantidad de películas buenísimas en las que he estado: Zama, Volver, Van adentro… Y ahora voy a rodar una película con Los Javis”.

Llamado a Diego Luna

Entre sus sueños inmediatos, uno destaca con fuerza: “Muero por trabajar con Diego Luna. Lo digo aquí y ahora. Ya lo sabe. Me gustaría hacer lo que fuera, porque aprendo tanto de él que me da igual el proyecto, lo que sea”.

A pesar de haber recibido premios importantes —la Palma de Cannes por Volver y la Concha de Plata de San Sebastián, entre otros—, Dueñas no piensa en reconocimientos, sino en seguir trabajando.

“Creo que ya me han dado muchísimos premios que deseaba, pero lo importante es no dejar de hacer películas que me entusiasmen”.

También habló con honestidad sobre las dificultades que enfrenta el gremio actoral: “En España, solo el 5% de actores y actrices vive de su profesión. Antes era el 8%. El resto tiene que combinar con otros trabajos”.

A pesar de todo, Lola se dice agradecida y emocionada: “Soy una afortunada. Me llevo ganas de volver. Tenlo claro: el año que viene estoy aquí”.

Su deseo de trabajar en México y colaborar con artistas como Diego Luna confirma que su carrera aún tiene muchos capítulos por escribir.

La carrera e influencia de Lola Dueñas

Lola Dueñas (Madrid, 1971) es una de las actrices más reconocidas del cine español contemporáneo. Hija del también actor Nicolás Dueñas, comenzó su carrera en los años noventa y rápidamente se consolidó como una presencia sólida tanto en cine de autor como en cine comercial.

Ha trabajado con directores como Pedro Almodóvar (Hable con ella, Volver), Lucrecia Martel (Zama), y Alejandro Amenábar (Mar adentro), lo que le ha permitido construir una filmografía que combina intensidad dramática con un estilo interpretativo naturalista y sin artificios. Ganadora de múltiples Premios Goya, la Concha de Plata en San Sebastián, la Palma de Cannes (colectiva) y reconocimientos en festivales internacionales, Dueñas se ha convertido en un símbolo de versatilidad.

También ha sido clave en abrir puentes entre el cine español y el latinoamericano, participando en coproducciones y rodando películas en Argentina y México. Su participación en series como Veneno (de Los Javis) ha renovado su vínculo con nuevas generaciones.