El matrimonio entre Ángela Aguilar y Christian Nodal sigue generando dudas, tomando en cuenta la forma en la que evolucionó su romance; como resultado, durante una entrevista, Pepe Aguilera reveló detalles del suceso, además de aclarar rumores sobre el acuerdo prenupcial.

Pepe Aguilar se sincera sobre el acuerdo prenupcial entre Ángela y Nodal

Pepe Aguilar concedió una entrevista a Mara Patricia Castañeda, por lo cual fue inevitable hablar sobre la nueva etapa que experimenta Ángela Aguilar por su matrimonio con Nodal, señalando su molestia por la forma repentina en la que ocurrió.

“Pero tampoco tengo una bola de cristal, así que siempre les di el beneficio de la duda, aunque me daba coraje que de la nada me arrebataran a mi hijita más chiquita. Ángela y yo teníamos, y tenemos, una relación muy cercana, así que fue muy choqueante pensar: Ay, ya no va a estar mi hija, ¿no? Fue triste”, dijo.

Ante los comentarios que surgieron sobre un acuerdo prenupcial que estipula una cláusula de 12 millones de dólares, el famoso cantante desmintió ese rumor, señalando que nunca los obligaría a firmar algo así.

“¿Tú crees que vamos a interferir a ese nivel? Sería ridículo. Ni yo dejaría que ellos, ni nadie en la vida, me dijera qué hacer con mi vida, ni yo pretendo decirle a nadie qué hacer con la de ellos", comentó.

Finalmente, Pepe Aguilar aprovechó para declarar que no tiene injerencia en las decisiones de Ángela Aguilar, además de bromear sobre los comentarios que surgen en redes sociales.

“Hubiera estado bueno, los hacía que tronaran. Si hubiera firmado 12 millones de dólares, oye, sí valdría la pena ahí ponerle un cuatro, ¿no?”, añadió.