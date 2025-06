Pabllo Vittar quiere cantar con Anahí: ¿cuándo son los shows de la drag queen en México?

A una década de haber iniciado su carrera, Pabllo Vittar se ha consolidado como un fenómeno musical y un ícono de la comunidad LGBTQ+.

Su presencia escénica, estética y activismo la han convertido en la drag queen más influyente del mundo, rompiendo barreras en escenarios internacionales como Coachella y colaborando con figuras como Lady Gaga, Madonna y Thalía.

Ahora, se prepara para regresar a México, con nuevo sencillo bajo el brazo y un discurso que celebra la diversidad, la resistencia y la libertad de expresión.

Durante una charla virtual, Pabllo se mostró emocionada por reencontrarse con su audiencia mexicana.

“Estoy muy ansiosa porque me gusta muchísimo mi público mexicano, mi público latino. Estoy ansiosa para ver a mis fanáticos y cantar mi nuevo sencillo Fantasía, que también es una colaboración con Nati Peluso”, dijo en un español encantador y lleno de entusiasmo.

Su nueva canción forma parte del séptimo álbum de estudio, en el que ha estado trabajando a paso firme, combinando la gira con momentos de experimentación creativa.

“Estoy trabajando en este álbum muy despacio... ya empezamos los trabajos con este sencillo, pero el trabajo de producción está siendo algo muy especial porque me gusta estar en los estudios con los productores, cambiando los beats. Me gusta muchísimo”, compartió.

Pabllo Vittar rompe etiquetas y se inspira en su propia vida

Desde que irrumpió en la industria musical, Pabllo ha usado su voz más allá del espectáculo. Se ha convertido en una inspiración para quienes han sido marginados por su identidad o expresión de género.

“Para mí es muy más magnífico también ser alguien que muestra una dirección, ser una voz para mi comunidad... mostrarles que ellos también pueden soñar, pueden hacer lo que quieran y ser lo que quieran”, afirmó con convicción.

Aunque se le reconoce como figura pública y activista, ella asegura que su papel no representa una carga, sino una parte natural de su ser.

“No me siento una responsabilidad, para mí es muy natural… desde chiquita siempre fue así en mi vida. En mi plataforma siempre estoy platicando con mis fanáticos, cosas sobre la vida, sobre mis canciones, sobre lo que me inspira. Es muy bueno tener una plataforma para cambiar y platicar con ellos”.

En lo estético, Pabllo es una musa en constante transformación. Su imagen ha sido reconocida como referencia de empoderamiento, algo que ella alimenta con referentes que van desde cantantes pop hasta actrices y amigas personales. “Sobre mi estética es muy personal. Siempre estoy me inspirando en las chicas cantantes, las actrices, mis amigas… personalmente me gusta muchísimo un maquillaje glam, una cosa más popstar”, confesó. Y sobre la moda, no duda en definirla como un acto político y emocional: “Para mí la moda es más que apenas un advertimiento. Es una manera de expresar lo que pensamos, lo que queremos”.

Fan de Anahí

Durante la charla, se le preguntó sobre posibles colaboraciones con artistas mexicanas. Sin dudarlo, lanzó un nombre con emoción: “Anahi”. Desde pequeña, Vittar ha sido fanática de Rebelde, y la posibilidad de colaborar con la ex RBD la ilusiona. Su cariño por la cultura mexicana va más allá del escenario; se refleja también en la admiración por figuras como Juan Gabriel, a quien reconoció como pionero en abrir espacios dentro de una sociedad machista.

Orgullo Pride

El regreso de Pabllo a México coincide con el Mes del Orgullo LGBTQ+, un momento significativo para celebrar las identidades diversas y visibilizar luchas históricas.

“Para mí el mes del Pride es muchísimo logroso, pero tenemos que sembrar que los días de Pride son todos los días, no sólo este mes”, recordó con firmeza.

Mientras afina los detalles de su espectáculo, Vittar deja en claro que el futuro del pop está en lo auténtico y lo personal. “Yo creo que la industria pop siempre estará más personal. Siempre busco tornar mis canciones personales para que las personas se identifiquen con mi música”, dijo sobre su visión del arte en tiempos digitales.

A sus 30 años, Pabllo Vittar no sólo canta y baila: representa. Es símbolo de lucha, de libertad y de orgullo para una comunidad que la mira como una estrella que no teme brillar con todo su poder.

“Gay music”

Pese a que muchas veces la catalogan como “gay music”, Pabllo se ha esforzado en demostrar que su arte trasciende. Ha recibido mensajes de personas fuera de la comunidad que se identifican profundamente con su música, y eso le confirma que lo importante no es la categoría, sino la conexión humana que genera. “Mi música impacta la vida de otras personas de una forma muy positiva”, explicó.

Aunque hoy goza de reconocimiento internacional, Pabllo no olvida lo difícil que ha sido abrirse paso siendo una artista drag en una industria aún marcada por la discriminación.

“He enfrentado muchísimos desafíos. Por eso siempre digo que me siento muy bendecida por estar haciendo lo que hago hoy. Ser una artista LGBT en Brasil es muy difícil por cuenta de todo lo que pasa”.

A pesar de todo, su mensaje sigue firme: la música es un refugio, un acto de libertad y una declaración de amor. Sin importar quién la escuche, de dónde venga o a quién ame, Pabllo Vittar está convencida de que su arte está hecho para emocionar a cualquiera que esté dispuesto a abrir el corazón.

Conciertos en México

Ciudad de México. 26 de junio en el Auditorio BB

Monterrey. 12 de julio en el Cute Pride Festival