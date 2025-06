El Malilla ofrecerá concierto exclusivo en CDMX, conoce más detalles

Tras el éxito de Sebastián Yatra, se dio a conocer que el segundo episodio de la serie de conciertos en vivo, City Sessions, será encabezada por El Malilla, oriundo de Valle de Chalco, Estado de México y una de las voces más representativas del reguetón mexicano actual.

Tras el éxito de su primera temporada y un arranque espectacular de esta segunda temporada la serie refuerza su compromiso de acercar a los fans a sus artistas favoritos. Esta segunda temporada, estará presentada por el comediante y creador de contenido, Gerudito.

City Sessions ofrece una experiencia musical inmersiva que combina presentaciones íntimas, entrevistas exclusivas y contenido inédito. En esta nueva temporada, la serie amplía su alcance con una propuesta diversa de géneros musicales y talentos internacionales.

“En esta segunda temporada de City Sessions logramos reunir a grandes artistas que, con su música, han logrado una conexión muy particular con sus fans. La presentación de El Malilla nos emociona mucho porque él ha sido parte del programa Rompe MX que apoya a talento emergente y hoy, es uno de los grandes exponentes del género y está triunfando en escenarios internacionales”, mencionó Paul Forat, Head de Industria Musical para Spanish Speaking Latam en Amazon Music.

El Malilla (Antonio Ram)

El Malilla, originario de Valle de Chalco, Estado de México, ha emergido como una de las figuras clave del reguetón mexicano, mezclando ritmos urbanos con letras que reflejan el lenguaje y las vivencias de los barrios del país.

Con éxitos como “B de Bellako”, “Dime” y “Mami Tú”, el artista se ha ganado un lugar en la escena musical y recientemente hizo historia al presentarse en Coachella 2025, siendo el primer artista de reguetón mexicano en cerrar el escenario Sonora.

“Me emociona formar parte de City Sessions porque es una serie que le da voz a proyectos a nivel mundial, y el hecho de que el mío esté presente en esta sección de Amazon Music me llena, porque quiere decir que estamos haciendo algo bien. Poder representar al reguetón mexicano en un espacio tan importante me motiva a seguir llevando esta bandera con orgullo y con la misma esencia que me ha traído hasta aquí“, comentó El Malilla.

Para participar en el concurso ‘Stream to Win’, los usuarios deben escuchar al menos 30 segundos de una canción dentro de la playlist Platino. El registro al concurso está disponible en: https://amzn.to/CS2025