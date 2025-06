Hija de Sergio Andrade expone agresiones que la alejaron de México: “Muero de miedo”

Desde hace varias semanas, el paradero de Valentina de la Cuesta ha generado un sinfín de dudas, tomando en cuenta que de manera repentina anunció que tuvo que huir de México por motivos relacionados con su seguridad; al respecto, la joven alertó tras compartir las amenazas de las que han sido víctimas sus familiares.

Hija de Sergio Andrade expone agresiones que la alejaron de México

Como parte de las dudas que han inundado sus publicaciones en redes sociales, Valentina de la Cuesta reapareció, señalando que tanto ella como su familia han sido víctimas de múltiples amenazas, mismas que ha decidido callar para evitar un ataque.

“Y si no he denunciado públicamente las agresiones tan inhumanas que estamos viviendo por los ataques de estas personas es porque no sé a dónde puedan ser capaces de llegar. Nos han quitado todo ya. ¿Falta la vida? No lo sé. Por eso no he declarado nada, ni lo haré, porque me muero de miedo“, comentó.

Hija de Sergio Andrade expone agresiones que la alejaron de México (Foto: Instagram)

Finalmente, sin entrar en más detalles, la hija de Sergio Andrade aseguró que lo mejor que puede hacer es guardar silencio y seguir compartiendo el libro de su mamá, ’Todo sale a la luz’.

“El acto más valiente que puedo hacer por ahora es aguantar. Tragarnos este sufrimiento mi familia y yo, y seguir compartiendo el libro ’Todo sale a la luz’”, añadió.

Hija de Sergio Andrade revela cómo ha cambiado su vida tras huir de México

En medio de la incertidumbre que existe sobre su paradero, Valentina de la Cuesta publicó un nuevo video en su cuenta de Instagram mientras se preparaba para salir, por lo cual señaló que a pesar de encontrarse lejos de México, intenta ver el lado bueno de las cosas.

“Get ready with me para intentar salir, despejarme un poco, como ya saben estoy en lo que por ahora es mi nuevo hogar, muy muy lejos de casa, pero bueno vamos a intentar verle el lado bueno. La verdad es que quería ir a la playa, donde estoy hace un calor abrazador, pero pues saben que a mí no me importa cuál sea la circunstancia”, explicó.

Durante el video no entró en detalles sobre su situación actual; sin embargo, de manera indirecta dejó en claro que todo paso de manera repentina, por lo cual tuvo que empacar sus cosas sin dar más explicaciones.