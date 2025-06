Miguel Bosé en el Auditorio Nacional: Todo lo que debes saber de su concierto

Luego de una larga ausencia de los escenarios, Miguel Bosé ha regresado para reconectar con el público a través de su gira ‘Importante Tour‘, misma con la que se presentará en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México; sobre el concierto, aquí te compartimos todos los detalles, como el setlist y las mejores rutas.

Al respecto, previo al inicio de su gira, Miguel Bosé ofreció una conferencia de prensa para hablar sobre el proceso por el que ha atravesado para la concepción de un proyecto tan importante en su carrera.

“Me he preparado dándome tiempo, solo el tiempo encaja las cosas, cura las cosas, las soluciona y las explica. Juntando ayudas y recuperando todo lo que había perdido que era mucho, muchísimo. Hasta que un día dije: Ahora, sí, estoy listo. A mí me lo dijeron una persona que me ayudó a recuperarme anímicamente, a recuperar mi voz, a recuperar. Y así a partir de ese momento arrancamos”, comentó.

Miguel Bosé sella su amor por México con su gira ‘Importante Tour’ (Foto: Cortesía / Miguel Bosé)

Setlist para el concierto de Miguel Bosé en el Auditorio Nacional

“Mirarte”

“Duende”

“El hijo del Capitán Trueno”

“Nena”

“Aire soy”

“Bambú”

“Este mundo va”

“Sereno”

“Solo sí”

“Hacer por hacer”

“Como un lobo”

“Nada particular”

“Olvídame tú”

“Sevilla”

“Amiga”

“Creo en ti”

“Partisano”

“Puede que”

“Morena mía”

“Si tú no vuelves”

“Amante bandido”

“Te amaré”

“Don Diablo”

¿Cómo llegar al Auditorio Nacional de la Ciudad de México?

Para llegar al Auditorio Nacional de la Ciudad de México, una opción es tomar el Metro y bajarse en la estación Auditorio de la Línea 7, que te dejará a pocos minutos caminando del recinto.

Si prefieres llegar en automóvil, puedes acceder a través de Paseo de la Reforma, una de las principales avenidas de la ciudad, y seguir las indicaciones hacia el Auditorio Nacional, ubicado entre el Bosque de Chapultepec y el Campo Marte. En las inmediaciones encontrarás estacionamientos, pero se recomienda llegar con tiempo para evitar contratiempos, ya que es una zona bastante transitada, especialmente durante eventos grandes.