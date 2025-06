Cecilia Galliano anuncia la muerte de su mamá: “Hoy va a ser el programa más difícil de mi vida”

La conductora argentina Cecilia Galliano se encuentra de luto, luego de que falleció su mamá el pasado 4 de junio.

Así lo dio a conocer la presentadora a través de un video que fue publicado en su cuenta oficial de Instagram.

Fue hace unos días en la presentación de un programa de Televisa en el que participa la argentina que saltaron las alarmas luego de que esta o asistiera a la presentación a los medios.

Y aunque la productora Rosa María Noguerón estaba al tanto de la situación señaló que era a la exconductora de La Casa de los Famosos México a quien le correspondía hablar.

Cecilia Galliano anuncia la muerte de su mamá

En un video que corresponde a su programa de youtube Cecilia dijo que realizaría el programa más triste de su vida, luego de que su madre falleció el 4 de junio.

Y muy afligida dijo: “Yo no sé cómo se maneja esto, nunca tuve una pérdida, hoy me abro y elijo abrirme con ustedes para que el que esté pasando este momento sepan que si no pueden solos hay mucha gente que nos puede ayudar”.

Cecilia acompañó el clip con emojis de corazones rotos y manos rezando.

Amigos de la conductora le han enviado mensajes de condolencias como Wendy Guevara y Joanna Vege Biestro.

“Mi @ceci_galliano te mando un mega abrazo. Y mis condolencias eres un ser maravilloso ❤️" y “Te abrazo con el alma ! 🤍🤍🤍" fueron los mensajes que le enviaron.

¿De qué murió la mamá de Cecilia Galliano?

En el adelanto que subió la argentina de su programa de Youtube, no se dieron a conocer las causas del deceso.