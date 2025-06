Benson Boone revoluciona su sonido con el estreno de su álbum ‘American Heart’

Benson Boone continúa su ascenso en 2025 con el lanzamiento de su segundo álbum de estudio, 'American Heart’, además de compartir el video de “Mr. Electric Blue”, canción que guarda un significado especial, ya que la compuso sobre su padre.

A principios de mes, Benson estuvo invitado al programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, en donde interpretó la canción recientemente lanzada “Momma Song” y fue el primero en realizar una voltereta hacia atrás desde el escritorio de Jimmy durante la entrevista.

Benson también encendió el escenario en la entrega de los American Music Awards el 26 de mayo, con una electrizante interpretación del single “Mystical Magical” que asciende actualmente en los charts. El mes pasado también hizo su debut en el programa Saturday Night Live, interpretando el single principal del álbum, “Sorry I’m Here For Someone Else”.

Por otra parte, en febrero ofreció una magnífica interpretación de su éxito“Beautiful Things” en la edición 67 de la entrega anual de los premios Grammy, en donde estuvo nominado como Mejor Artista Nuevo.

El éxito de Boone con 5 certificaciones de platino,“Beautiful Things”, fue la canción más reproducida en todo el mundo el año pasado, lo que le valió a Boone el premio IFPI Global Single Award de 2024. Recientemente, quebró el récord de permanencia de un video musical en el chart de videos de YouTube en Estados Unidos, con más de 70 semanas consecutivas y contando.

Boone está en camino de tener otro año récord con la gira de 2025, especialmente con su gira por arenas de Norteamérica 'American Heart’, la cual incluye shows en el Madison Square Garden de Nueva York y en la Crypto.com Arena de Los Ángeles, entre otros donde ha agotado las entradas en forma instantánea.