Laura Bozzo se convirtió de una de las personalidades más populares en la televisión en Latinoamérica por sus programas, a pesar de que la conductora ha tomado otro rumbo en su carrera, ciertos aspectos de las producciones siguen llamando la atención, en especial sobre la veracidad de los casos que presentaban, por lo cual habló al respecto.

Laura Bozzo expone la verdad detrás de los casos de su programa de televisión

Fue durante una entrevista para el podcast de Sergio Mayer, donde Laura Bozzo compartió detalles sobre su primer programa en televisión, destacando que a pesar de que todo fuera real, muchos casos eran exagerados para llamar la atención del público.

“Inició con Laura en América, que era realidad total. Íbamos a las comisarías y sacábamos de ahí los casos”, destacando que algunos “obviamente se adornaban, se exageraban“.

La famosa presentadora se dedicaba a evidenciar casos de injusticia y abusos, por lo cual destacó que en Perú tenía mayor libertad que en México, ya que explicó que era complicado tener contacto con los investigadores, mismos que se encargaban de presentar casos reales y ficticios.

“En Perú, donde hemos resuelto millones de casos y la gente lo recuerda. Acá en México se inició así, pero era complicado controlar a los investigadores. Entonces, ellos hacían parte de casos reales y parte de casos no reales“, confesó.

Al respecto, Laura Bozzo destacó que su interés en ayudar era genuino; sin embargo, se percató que sería complicado ir en contra de los investigadores, por lo cual su programa comenzó a estar plagado de ficciones.

“Mi interés era real, porque para qué daba ayuda si no era real. Hubo un momento. Yo no sabía, te lo juro. Yo creí en mi equipo hasta que me di cuenta de que no. Cuando en un momento estoy entrevistando y digo: Me estás mintiendo. Llamo a un investigador y le digo: Este caso no es real’ Si veía que algo no estaba, lo decía. Ahí empecé a tener ficciones”, sentenció.