NCIS Origins: fecha de estreno, elenco y secretos de la serie en voz de Austin Stowell

La aclamada franquicia de NCIS estrena una nueva serie precuela. Se trata de NCIS: Origins, una producción que explora la juventud de Leroy Jethro Gibbs, el legendario agente especial interpretado por Mark Harmon durante más de 400 episodios.

Ambientada en 1991, Origins muestra al joven Gibbs (ahora interpretado por Austin Stowell) cuando comienza su carrera como agente especial en la oficina de NCIS en Camp Pendleton. Desde los primeros pasos, su formación está marcada por errores, aprendizajes, secretos, y el liderazgo de Mike Franks (Kyle Schmid), quien más adelante sería una figura esencial en la vida de Gibbs.

La serie no solo expande el universo de NCIS, sino que ofrece una mirada más íntima a la evolución emocional de su protagonista. En entrevista con Publimetro, Austin Stowell compartió cómo este nuevo capítulo reveló a un Gibbs más humano y vulnerable.

Entrevista con Austin Stowell, el protagonista de NCIS: Origins. (Foto: AXN)

Esta nueva entrega explora los orígenes de Gibbs y de ese equipo. ¿Cómo describirías toda la temporada?

— Esa es una pregunta muy difícil. O sea, podría intentarlo... ¿cuánto tiempo tienes? Esta serie es realmente… Es sobre encontrar la identidad, sobre recuperar el equilibrio después de haber caído. Creo que una gran lección que los fans se llevarán de la primera temporada es que está bien pedir ayuda cuando la necesitas. Hay algo en el espíritu humano que hace que sea más fácil ofrecer ayuda que pedirla. Y eso es curioso, porque nos cuesta mucho trabajo dejar que los demás sepan que estamos luchando o que los necesitamos.

Así que espero que la gente encuentre más confianza para aceptar una mano extendida.

La serie muestra el primer paso de Gibbs como agente especial. ¿Cuáles dirías que son los momentos más decisivos que lo moldean como el líder que conocemos?

— En sus inicios, él sigue aprendiendo a convertirse en esa persona. Comete errores todo el tiempo, incluso hasta el final de la primera temporada. Tropieza, intenta hacer lo correcto… pero lo correcto no siempre es lo que se debe hacer. Lala le dice que “no siempre se trata de ti”, y no lo dice porque Gibbs esté actuando de forma egoísta, sino porque no está considerando a los demás ni cómo se sienten con sus decisiones.

Y tiene razón: es una lección sobre confiar en otros. Gibbs toma ciertas decisiones porque cree que debe cargar con todo el peso del mundo, que no puede compartirlo. Pero hay personas que sí quieren compartirlo, sin importar las consecuencias. Quieren estar ahí para él, y si no los deja, se sienten excluidos, frustrados, como si no les hubiera permitido estar presentes para apoyarlo.

Creo que empezamos a ver ciertas cosas dentro de Gibbs: a pesar de todas las dificultades, él sigue adelante. Y esa es la chispa de esperanza que da lugar al hombre que conocemos en el futuro.

Entrevista con Austin Stowell, el protagonista de NCIS: Origins. (Foto: AXN/CBS)

Esta franquicia tiene una base de fans enorme en todo el mundo. ¿Sentiste presión al asumir este papel tan importante dentro del universo NCIS?

— Sí, sentí ambas cosas: presión y emoción, mucha de ambas. El hecho de que ya haya una base de seguidores y un fandom tan grande es una ventaja para un actor, porque quizás nos da más posibilidades de éxito. Pero también significa que hay muchos ojos sobre nosotros desde el inicio, y que las expectativas son altas porque ya existe un precedente.

No tenemos tiempo para arrancar poco a poco… el avión ya despegó, y tenemos que mantenerlo en el aire. Dije desde el principio que Mark Harmon encendió la antorcha de Gibbs. Ahora esto es una especie de maratón, una carrera de relevos donde él me pasa la antorcha, y yo tengo que encontrar la forma de mantenerla encendida.

¿Crees que el contexto histórico de la serie, con una agencia federal en plena transformación, agrega un valor especial a la narrativa?

— Absolutamente. No puedo esperar a explorar eso en la próxima temporada, porque será ahí donde veamos cómo se forma la agencia. Estoy emocionado por ver cómo los guionistas integran eso a la historia. También ha sido un motivo de orgullo, tanto para mí como para los otros actores, el haber sido un poco diferentes: nosotros usamos el sombrero de NIS. Somos el único equipo en todo el universo NCIS que ha podido llevar las letras de esa agencia. Nos ha gustado eso. Nos gusta ser parte de NIS, pero también estamos listos para ser reconocidos como miembros plenos de la familia NCIS.

Entrevista con Austin Stowell, el protagonista de NCIS: Origins. (Foto: AXN/CBS)

¿Hubo alguna escena o episodio que te conmoviera especialmente por lo que representa en la historia de Gibbs o por alguna otra razón?

— Fueron muchos momentos. Disfruté mucho mostrar el lado más emocional de Gibbs. La gente tiende a pensar en él como una especie de ser mítico, como un dios entre los hombres: alguien que no muestra emociones, que siempre tiene la respuesta correcta y aparece en el momento exacto.

Pero me encantó mostrar su otra cara. El episodio 4 fue muy especial para mí. Mis interacciones con Mary Jo… Tyler Abercrombie es una actriz maravillosa, y ambos nos sentimos muy orgullosos de ese episodio, donde Gibbs entrega los juguetes de su hija. Probablemente es algo que muchas personas han vivido. Yo no tengo hijos, pero recuerdo cuando murió mi perro hace algunos años, y lo que sentí al regalar su correa, su cama… Es algo muy poderoso. Ese día sigue muy presente en mi mente.

El episodio 10 también fue muy especial. Fue el primer episodio en toda la historia de NCIS sin un crimen. Me pareció una historia hermosa entre amigos improbables, y cómo nunca sabes cuándo alguien va a entrar en tu vida y cambiarla para siempre.

London Garcia hizo un trabajo increíble. Es ella quien impulsa a Gibbs a seguir su camino. Es quien le dice: “Este es el hombre que estás destinado a ser”, y es la primera vez que él escucha.

Me pareció un episodio muy especial. Cada uno lo es, en su forma…

Rara vez veo mi propio trabajo, pero si hoy me pidieras ver un episodio, lo haría sin protestar. Solo preguntaría: “¿Dónde están las palomitas?”.

¿Cuándo se estrena NCIS Origins?

25 de junio por AXN.