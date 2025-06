Foster The People confirma serie de conciertos en México, todo lo que debes saber

Foster The People acaba de sorprender a sus seguidores mexicanos al confirmar una serie de conciertos en nuestro país durante 2025. Conocidos por éxitos globales como “Pumped Up Kicks” y “Sit Next to Me”, la agrupación se prepara para reencontrarse con su fiel público en diferentes ciudades.

Uno de los puntos clave de su regreso es su participación en importantes festivales, lo que demuestra su relevancia en la escena musical actual. Foster The People está confirmado par el Tecate Comuna 2025 en Puebla, este último programado para el sábado 22 de noviembre en el Foro San Andrés Cholula.

Sobre los detalles, la banda también tiene programadas fechas en solitario para deleitar a sus fans con shows más íntimos. Destaca su concierto en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México el 25 de noviembre de 2025, y otra presentación en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez en Querétaro el 24 de noviembre. Anteriormente, también estuvieron en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México el 15 de marzo de 2025 como parte de su participación en el festival Vive Latino.

Fechas de Foster The People en México

24 de noviembre de 2025 - Auditorio Josefa Ortíz de Domínguez, Querétaro

25 de noviembre de 2025 - Pepsi Center, CDMX

27 de noviembre de 2025 - Escenario GNP Seguros, Monterrey

Tipos de venta para los conciertos de Foster The People en México

Preventa Banamex: 26 de junio

Venta general: 27 de junio

Foster The People no solo celebra un momento importante en su trayectoria, sino que también promete un recorrido musical a través de su discografía. Desde sus primeros álbumes hasta sus producciones más recientes, como el próximo 'Paradise State of Mind’ que se lanzará el 16 de agosto, los conciertos serán una oportunidad para que los fans disfruten de la evolución de su sonido.