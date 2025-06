¿Quién es Lewis Howes, esposo y padre del bebé de Martha Higareda?

Martha Higareda y Lewis Howes se convertirán en padres por primera vez, tal como lo anunciaron con entusiasmo a la revista Caras. De esta manera, sus redes sociales se plagaron de felicitaciones y buenos deseos, tanto de sus compañeros del ámbito artístico, como de sus fanáticos, que no dudaron en demostrar su apoyo a la pareja.

A través de una publicación en Instagram, Martha Higareda compartió la portada de la revista Caras, en la que aparece a lado de su esposo Lewis Howes para anunciar que debutarán en la paternidad. Esto sucede al poco tiempo de que la actriz mexicana se sometiera a una cirugía para remover miomas.

“Lo estábamos buscando. De hecho me sometí a una cirugía el año pasado donde me removieron miomas, abriendo espacio en mi cuerpo para que pudiera tener bebés. Fue una cirugía muy compleja, pero eso ayudó a que aumentaran las probabilidades de poder tener hijos. Desde que nos conocimos, las conversaciones que tuvimos fueron las que mucha gente trata de evitar al principio. Lewis y yo nos fuimos directamente a hablar de las cosas que nos importan en la vida”, dijo la actriz a la revista Caras.

¿Quién es Lewis Howes, pareja de Martha Higareda?

En febrero de este año, Martha Higareda se unió en matrimonio con Lewis Howes. La celebración que se llevó a cabo en Playa del Carmen, Quintana Roo tuvo como invitados a estrellas de la talla de Yordi Rosado y Claudia Álvarez.

Lewis Howes, originario de Ohio, es un empresario millonario y exjugador de futbol americano en la Arena League que ha logrado destacarse en el mundo de los negocios. Además, se desempeña como conferencista y es autor del New York Times Bestseller; lo que a su vez le ha dado difusión a su podcast The School of Greatness que alcanzó las 300 millones de descargas.

A pesar de ya ser reconocido por el público estadounidense, su relación con Martha Higareda, que comenzó en 2021, lo llevó a acercarse a la audiencia latinoamericano que ahora está familiarizada con su historia de superación.