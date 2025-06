Leslie Gallardo cierra su ciclo en ‘MasterChef Celebrity’ y abre puertas a nuevos proyectos

Leslie Gallardo ha concluido su participación en ‘MasterChef Celebrity México 2025′, dejando una huella significativa en la competencia culinaria. Su paso por la cocina más famosa de México, aunque llegó a su fin, fue una demostración de su crecimiento personal y profesional.

Conocida por su personalidad en plataformas digitales y programas como ‘Acapulco Shore’, sorprendió al público y a los jueces con su evolución en la cocina, logrando colocarse entre los participantes más destacados de la temporada, ante su salida, durante una entrevista con Publimetro, Leslie Gallardo habló sobre la forma en la que afronta su eliminación.

“Fue muy difícil, o sea, mi sueño era llegar a la final y ganarlo, o sea, yo sí estaba muy enfocada, pero tuve un mal día. Entonces, ¿cómo lo afronto? Así como sé ganar y así como sé aceptar las buenas cosas también tengo que aprender a perder, pero yo lo dije ayer, ¿estoy ardida? sí lo estoy, porque me hubiera encantado quedarme más tiempo".

Su paso por ‘MasterChef Celebrity’ le permitió mostrar una faceta diferente, la de una mujer capaz de enfrentar retos fuera de su zona de confort y de aprender con dedicación.

“Este reality es completamente diferente a todo lo que yo he hecho, me sacó por completo de mi zona de confort, o sea, en la vida yo me imaginé estar teniendo que cocinar en la cocina más grande de México a contrarreloj en frente de tres personalidades gastronómicamente reconocidas, o sea, la verdad es algo muy grande para mí. No tengo otra cosa más que agradecimiento en mi corazón”.

Lejos de ver su eliminación como un fracaso, Leslie Gallardo ha tomado esta experiencia como un impulso para su carrera, abriendo puertas a nuevos proyectos y horizontes.

“MasterChef es el reality que me cambió la vida, todos mis proyectos han marcado algo muy importante en mi carrera, pero MasterChef me marcó mucho personalmente y fue algo que hizo que yo trabajara mucho en mi persona, que trabajara mucho en mis emociones, que aprendiera a controlarme. MasterChef lo viví desde un lado mucho más maduro”.

Esta etapa en ‘MasterChef Celebrity’, aunque culminó su ciclo en la cocina, es sin duda un estímulo para los ambiciosos planes que Leslie tiene en puerta, prometiendo seguir sorprendiendo a su audiencia con su talento y versatilidad en futuros proyectos.

“Ahora estoy en mi nuevo bebé, que es Loco TV, que es el proyecto al cual ahorita le estoy dedicando alma, corazón, mente, dinero, espacio, vida, todo. Es un proyecto que justamente es de Carlos, es un proyecto que a Quirarte se le ocurrió en algún momento y que hoy lo hizo realidad y estoy feliz y agradecida con él siempre porque me haya tomado en cuenta para ser parte. Es un streaming digital que estamos llevando a cabo todos los días de lunes a viernes de 10:30 a 13:00 por todas las plataformas digitales, para que no haya pretexto de que no nos puedan escuchar. También estrenamos teatro en unos meses, andamos también ahí con un proyecto teatral que ya pronto les podré decir qué obra es”.