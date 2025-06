Famosos con voz política se pronuncian por la paz y los migrantes

En un escenario global marcado por conflictos, migración forzada y discursos de odio, algunos famosos no han dudado en tomar partido y usar su visibilidad para emitir mensajes de conciencia social.

Diversas figuras mexicanas de la cultura y el entretenimiento han decidido no guardar silencio. Desde escenarios internacionales y plataformas masivas, Maná, Diego Luna y Guillermo del Toro han alzado la voz para exigir paz mundial, respeto a los derechos humanos y dignidad para los migrantes, especialmente los que residen en Estados Unidos

En un momento en que muchas celebridades optan por la neutralidad, estas tres figuras mexicanas representan un contrapeso ético y político. A través de sus palabras y acciones, ponen el foco en las injusticias que enfrentan millones de personas, y demuestran que la cultura también puede ser una herramienta poderosa de resistencia, consuelo y transformación.

“La guerra es para los ignorantes”: el mensaje de Maná en Europa

El reciente ataque militar de Estados Unidos contra Irán coincidió con la presentación de Maná en Sevilla, España, como parte del festival Icónica Santalucía. Desde el escenario de la Plaza de España, Fher Olvera, vocalista del grupo, no dejó pasar la oportunidad para enviar un mensaje de alto contenido político y humanitario.

“Dejen de invertir recursos para la guerra y destinen ese dinero para la educación y la alimentación de las familias”, expresó ante más de 17 mil asistentes.

Con una trayectoria marcada por su activismo ecológico y social, Maná también se refirió a la persecución que enfrentan los migrantes latinos en Estados Unidos, en gran parte impulsada por las políticas del expresidente Donald Trump.

“Los están jodiendo los políticos de mierda”, dijo Fher antes de interpretar el tema Get Up, Stand Up, de Bob Marley, como un llamado a la resistencia de los latinos: “¡Latinos, stand for your right!”.

El concierto concluyó con un mensaje contundente en pantalla: “La guerra es para los ignorantes”, reafirmando el compromiso de la banda con la paz y la justicia social.

Maná Imagen: Especial

Guillermo del Toro: “No dejen que el miedo los venza”

Desde Los Ángeles, el cineasta tapatío Guillermo del Toro se sumó a este movimiento de voces mexicanas con un mensaje solidario para los migrantes que enfrentan redadas y operativos en diversas regiones de Estados Unidos.

“Paisanos, el miedo es natural, pero no hay que dejar que nos venza. Conocer tus derechos, estar informados y apoyarte en tu comunidad te da poder”, expresó en un video difundido en redes sociales.

Del Toro, quien ha sido reconocido no sólo por su talento sino por su compromiso social, invitó a los mexicanos a acercarse al consulado y generar redes de apoyo comunitarias, especialmente ante el actual clima de incertidumbre y hostilidad.

Guillermo del Toro sorprende con su nueva imagen en Cannes (Anadolu/Anadolu via Getty Images)

Diego Luna: “Demasiada gente vive con miedo”

Por su parte, el actor Diego Luna aprovechó su reciente participación en el programa estadounidense Jimmy Kimmel Live! para recordar que los migrantes no son invisibles. El protagonista de Y tu mamá también criticó que, a pesar de que Estados Unidos se beneficia del trabajo migrante, no se les garantice seguridad jurídica.

“Hoy mucha gente se siente perseguida; demasiada gente vive con miedo. Estas personas son sus vecinos, sus amigos. Inmigrantes”, dijo Luna.

También subrayó la contradicción de un país fundado en valores de libertad y hospitalidad, pero que hoy permite que discursos de odio se arraiguen y se normalicen. “Cuando este país ha tenido que reconstruirse, los inmigrantes siempre han estado ahí para ayudar”, sentenció.