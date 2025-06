Tim Burton celebra la autenticidad en su Masterclass en el Panteón Dolores

Tim Burton, uno de los cineastas más reconocidos de todos los tiempos, se encuentra de visita en México para presentar la experiencia inmersiva: ‘Tim Burton, El Laberinto’, que abrirá sus puertas el 26 de junio. No obstante, antes del gran evento, se ha dedicado a dar un recorrido por lugares emblemáticos del país, tales como Tepoztlán o Xochimilco. Además, se tomó el tiempo de reunir a sus fanáticos para dar una Masterclass en la que se abrió sobre su trayectoria y las conexiones que ha podido formar a través de sus creaciones.

Dicha Masterclass se celebró en el Panteón de Dolores en Ciudad de México, un lugar digno para una personalidad como la de Tim Burton, quien reveló que los cementerios representan un lugar significativo para su desarrollo de ideas: “Era un lugar al que solía ir a pensar y donde surgían ideas. Era emocionante y terrorífico, pero a la vez tranquilizante y espiritual. Los cementerios son muy importantes en mi carrera creativa”.

El creador de películas como ‘Charlie y la Fábrica de Chocolate’ y ‘El Cadáver de la Novia’ reveló que la habilidad de convertir historias de horror en relatos cargados de emotividad viene de su capacidad para empatizar con los más monstruos de las películas: “Siempre veía las películas de monstruos. A la gente le asustaban, pero para mí eran los personajes más emocionales e incomprendidos de la película. Por eso era más fácil identificarme con ellos”.

Por esta razón, lanzó un mensaje para quienes, como él, no encajan con los estándares establecidos por la sociedad: “Muchos jóvenes se sienten diferentes o que no encajan en el mundo, pero creo que es algo que los hace únicos”.

Fanáticos en la Masterclass de Tim Burton en el Panteón Dolores Foto de Ana Palacios (Miguel Romero)

La magia de Tim Burton nace de un sketch

Tim Burton se dio cuenta de que cargaba la magia consigo desde muy temprana edad. Las ilustraciones que realizaba le resultaban terapéuticas, razón por lo que no desistió y se convirtió en el gran cineasta que es hoy día: “Desde pequeño me encantaba dibujar y continué haciéndolo. Era algo que me ayudaba a expresarme, porque nunca he sido muy extrovertido. Era la manera en la que las ideas salían de mi cuerpo y era terapéutico”.

Introducir su mundo onírico al público le ayudó a desenvolverse, por lo que actualmente su mensaje puede llegar a cada rincón del mundo: “Hacer películas me ayudó, porque no sabía cómo hablar con la gente. Me siento muy agradecido porque ahora puedo conectar con las personas”.

Para Tim Burton, el inicio de una gran historia siempre es un dibujo: “Siempre llevo conmigo un cuaderno para hacer sketches. Las ideas llegan solas, no me presiono”. Fue así que ‘El Extraño Mundo de Jack’, una de sus películas más reconocidas, logró ver la luz, ya que la idea nació de una ilustración que realizó de Jack Skellington que se expandió al punto de convertirse en un referente de la animación stop-motion.

La cultura mexicana también representa una gran fuente de inspiración, pues él mismo aseguró que la manera en la que la muerte es celebrada en nuestro país y personajes como La Catrina son un estímulo creativo fundamental en su carrera: “La cultura mexicana y sus personajes han generado un gran impacto en mí. Realmente su creatividad me inspira. Por eso me encanta venir a México”.

Tim Burton en su Masterclass en el Panteón Dolores Foto de Ana Palacios (Miguel Romero)

Fanáticos de Tim Burton se llevan un gran mensaje de la Masterclass

Los asistentes a la Masterclass de Tim Burton no se fueron con las manos vacías, pues el cineasta no solo habló de su carrera en el mundo del cine, su filmografía y las herramientas técnicas que utiliza en su proceso creativo, sino que aconsejó e impulsó a los fanáticos presentes a celebrar lo que los hace diferentes a través del arte.

Así como hubo quienes lo incentivaron a seguir compartiendo historias extraordinarias después de su primer cortometraje ‘Vincent Price’, él espera ser el soporte de otros artistas: “Los momentos cuando alguien te ve y te ayuda y después puedes hacer eso por alguien más, son experiencias hermosas”.

Frente a los asistentes de la Masterclass, Tim Burton concluyó con una poderosa frase: “Hay algo dentro en cada uno de nosotros”, e hizo un llamado a todos aquellos que se sienten diferentes para mostrar al mundo su visión.

El evento llegó a su fin con un emotivo momento, en el que una fanática que es parte del espectro, le obsequió una muñeca hecha por ella misma, pues al igual que Tim Burton, halló en el arte una forma de expresión invaluable. Además, le preparó una calaverita literaria, por lo que el cineasta conmovido, se levantó hasta su lugar a abrazarla y agradecerle.