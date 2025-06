Dj Anna Louise será parte de Latin American Pride en México: cuándo y dónde

Más allá de los escenarios, Anne Louise se consolida como una de las figuras más influyentes en la expansión de la música electrónica brasileña a nivel mundial. Con una trayectoria marcada por la autenticidad y la osadía, la artista no solo representa a su país: lo traduce en sonido.

“Estamos viviendo un momento histórico. Brasil encontró su lugar en el mundo con un sonido auténtico, que mezcla ancestralidad e innovación. Es emocionante ver al planeta entero bailando a nuestro ritmo”, afirmó.

La Dj Anne Louise se consolida como una de las figuras más influyentes en la expansión de la música electrónica brasileña (Foto: Cortesía)

La DJ Anne Louise habló sobre su presentación en el tradicional Jubileo, una de las fiestas más emblemáticas del calendario latinoamericano como parte de Latin American Pride 2025 Party We Music

“Es un honor inmenso tocar en Jubileo. Es un evento con proyección internacional, que tiene un significado enorme para el público local y también para quienes vienen de fuera”, comentó.

Acercamiento con México

Anne Louise habla de su amor y del deseo que siempre tuvo de conocer el país.

“Siempre soñé con conocer México, y la música me dio este regalo. No solo lo visité, sino que me conecté profundamente con su gente”, asegura.

El vínculo va más allá de las pistas de baile. Admiradora de la intensidad cultural mexicana, Anne Louise destaca la riqueza gastronómica, la expresividad artística y la energía única que recorre el país.

“Me gustan los lugares con alma, que tienen una personalidad fuerte. México es exactamente eso: vibrante, acogedor, apasionante”.

Más allá de los escenarios, Anne Louise se destaca como una agente activa en la consolidación de la música electrónica brasileña fuera del país.

Con más de diez años de carrera, participaciones en festivales globales, colaboraciones con marcas de renombre y un discurso comprometido con la inclusión y la libertad, Anne Louise continúa abriendo caminos y demostrando que su arte rompe fronteras —sonoras, culturales y sociales.

Show en México

28 de junio a las 20:00 horas en Azteca Studios