Alejandro Sanz reaparece con el estreno de “El vino de tu boca”

Alejandro Sanz presenta el video de “El vino de tu boca”, uno de los temas más destacados de su más reciente álbum ¿Y ahora qué?. Grabado en el 5020 Studio de Miami y dirigido por José Ovi, el video ofrece una mirada íntima y conmovedora a la intensidad emocional que atraviesa toda la canción.

El video llega mientras la canción celebra más de 23 millones de reproducciones en plataformas digitales y más de 160 mil creaciones en TikTok. Ambientado en el espacio creativo donde Sanz da vida a su música, el video es una contemplación visual sobre la ausencia y el deseo.

Con la guitarra en mano, el cantautor español interpreta la canción desde un lugar de vulnerabilidad, entre recuerdos, letras y silencios que hablan tanto como su voz. Una voz que con ternura y honestidad, da forma a versos como, “No es que no tenga con quién brindar, es que si no es de tu boca, no me gusta el vino.”

“El Vino de tu boca” habla del dolor de un amor perdido y de ese lazo irremplazable con alguien cuya presencia le daba sentido a todo. El video refleja esa esencia con belleza y sencillez: Sanz, solo en su rincón más íntimo, componiendo, recordando, anhelando. Es una especie de poema visual sobre alguien que no solo extraña el amor, sino la manera exacta en que existía.

La canción llega tras el lanzamiento de '¿Y ahora qué?’, un proyecto que representa un nuevo capítulo en la carrera de Sanz, más introspectivo, honesto y personal que nunca. Sanz se está preparando para su próxima gira por México, que comienza el 3 de septiembre y ya cuenta con 10 fechas completamente agotadas.