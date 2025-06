Knotfest México 2025: cartel, boletos y todo lo que debes de saber del festival metalero

Después de seis largos años, Knotfest anuncia su esperado regreso al país en 2025, marcando el inicio de una nueva era para consolidarse nuevamente como uno de los festivales de rock y metal más importantes de la nación. La noticia ha encendido los ánimos de miles de fans que ansiaban el retorno de este evento de talla internacional.

Knotfest, reconocido globalmente por su brutal propuesta sonora, reescribirá su historia con México, prometiendo que la calidad en la producción, la alineación de artistas y la seguridad de los asistentes serán la máxima prioridad.

Este compromiso llega tras un exitoso 2024 e inicios de 2025, donde MusicVibe Rock demostró su capacidad organizativa con conciertos de calibre internacional como TOOL, Bring Me The Horizon, Dream Theater, King Diamond, Powerwolf, Amon Amarth, Slipknot, Travis Scott, Don Omar, Luis Miguel, Aventura, Grupo Firme, e incluso eventos deportivos con Floyd Mayweather, además de una exitosa edición del Knotfest Chile. Todo esto pavimentó el camino para la primera edición de Knotfest México bajo su dirección.

¿Quiénes serán los encargados de hacer vibrar el escenario en este ansiado regreso?

Los headliners ya han sido revelados y prometen una experiencia inolvidable. La celebración estará encabezada por el reverendo Marilyn Manson, quien, tras siete años de ausencia, regresará para dar cátedra con su icónica colección de éxitos.

A él se suma Falling in Reverse, una de las cartas más fuertes de esta edición, con Ronnie Radke al frente, listos para encender el escenario con la fuerza del metalcore.

Knotfest siempre se ha caracterizado por impulsar tanto a los talentos consolidados como a las promesas del futuro del género. Prueba de ello es el resto de la alineación de Knotfest México, que no se queda atrás en brutalidad y potencia. Slaughter to Prevail promete desatar el wall of death más salvaje de Latinoamérica, garantizando un espectáculo de pura energía.

Uno de los debuts más esperados en tierras mexicanas sucederá con las leyendas del hard rock, Shinedown. Directamente desde Florida, esta banda pisará por primera vez México como parte de esta edición que busca romper barreras y acelerar las emociones de los asistentes. Desde Japón, Hanabie. también hará su debut con su explosivo Harajuku-Core, una propuesta fresca y potente que promete sorprender. Además, se suman dos potencias más del escenario pesado: While She Sleeps y Fit for an Autopsy, listos para desatar el caos a ritmo de metalcore y deathcore, respectivamente.