Películas mexicanas que están entre las 100 mejores del siglo XXI, según el NYT

New York Times dio a conocer la lista de las 100 mejores películas del siglo XXI que mostró una selección diversa de las películas más influyentes, innovadoras y memorables, abarcando desde grandes blockbusters hasta cine de autor, animación y películas internacionales. El listado mezcla géneros y estilos, destacando propuestas visuales, narrativas y sociales de los últimos 25 años.

Esta selección del New York Times no solo reconoce a los grandes nombres del cine contemporáneo, sino que también confirma el lugar de México como una potencia narrativa y visual en el cine global del siglo XXI, con Alfonso Cuarón a la cabeza.

Su presencia constante refleja cómo los cineastas mexicanos han sabido moverse entre lo íntimo, lo político y lo espectacular para crear obras inolvidables.

Presencia mexicana

Alfonso Cuarón es el director latinoamericano más reconocido en la lista con cuatro películas, tres dentro del top 50, lo que consolida su influencia global.

Guillermo del Toro representa el lado más fantástico del cine mexicano con una obra coproducida con España, pero con una estética claramente influenciada por sus raíces y obsesiones personales.

Alejandro González Iñárritu, otro de los “tres amigos” del cine mexicano, no aparece en la lista, lo cual es llamativo considerando su impacto con Birdman o The Revenant.

Películas mexicanas

En total, cuatro películas dirigidas por cineastas mexicanos aparecen en esta lista, todas obras de Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro, dos de los máximos exponentes del llamado “boom del cine mexicano contemporáneo”.

Y tu mamá también (2002)

Director: Alfonso Cuarón

Puesto en la lista: 18

Una road movie íntima y provocadora que catapultó a Cuarón al reconocimiento internacional. Refleja el despertar sexual, político y emocional de dos jóvenes en el México post-salinista.

Children of Men (2006)

Director: Alfonso Cuarón

Puesto en la lista: 13

Distopía política y visualmente impactante. Su complejidad técnica, sus planos secuencia y su visión sombría del futuro la han convertido en un clásico moderno.

Roma (2018)

Director: Alfonso Cuarón

Puesto en la lista: 46

Un homenaje íntimo a su infancia en la Ciudad de México y a las trabajadoras del hogar. Ganadora del Oscar y León de Oro en Venecia, es una obra profundamente personal.

El laberinto del fauno (2006)

Directo r : Guillermo del Toro

Puesto en la lista: 54

Fábula oscura ambientada en la posguerra franquista. Un ejemplo poderoso de cómo del Toro fusiona el realismo político con la fantasía.

Lista de películas

Estás son algunas de las posiciones

1 Parasite Bong Joon Ho Corea del Sur

2 Mulholland Drive David Lynch EE.UU.

3 There Will Be Blood Paul Thomas Anderson EE.UU.

4 In the Mood for Love Wong Kar-Wai Hong Kong

5 Moonlight Barry Jenkins EE.UU.

6 No Country for Old Men Hermanos Coen EE.UU.

7 Eternal Sunshine of the Spotless Mind Michel Gondry Francia/EE.UU.

8 Get Out Jordan Peele EE.UU.

9 Spirited Away (Viaje de Chihiro) Hayao Miyazaki Japón

10 The Social Network David Fincher EE.UU.

13 Children of Men Alfonso Cuarón México

18 Y tu mamá también Alfonso Cuarón México

46 Roma Alfonso Cuarón México

54 El laberinto del fauno Guillermo del Toro México (coprod.)

97 Gravity Alfonso Cuarón México/EE.UU.