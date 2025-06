Los Meñiques de la Casa y su gira por México: fechas, show y mensajes

Los Meñiques de la Casa está integrado por Rossi y Luigi, quienes han conquistado a miles de niños con su energía contagiosa y su música llena de mensajes positivos. Originarios de Maracaibo, Venezuela, iniciaron su carrera como recreadores de fiestas infantiles y hoy son un referente en la música infantil, fusionando pop, ritmos tropicales y urbanos con letras que fomentan la educación, la unión familiar y el desarrollo psicomotor a través del baile.

Actualmente están recorriendo México junto a Lara Campos y Saritah Bebé, además de otros países de América Latina. Publimetro platicó con los creadores sobre estos shows en México, especialmente el más cercano, que se llevará a cabo en Guadalajara.

Los Meñiques de la Casa expanden su popularidad a toda Latinoamérica (Foto: Moisés Arellano)

“Muy felices, muy felices porque ya estamos a mitad de gira de Magiconcierto y nos toca esta fecha hermosa de Guadalajara, el próximo 13 de julio, en el Auditorio Telmex. Estamos muy contentos porque va a llegar Magiconcierto a conectar ese vínculo hermoso entre toda la familia: los papás con los hijos, los tíos con los hijos, los abuelitos con los bebés. Y sabemos que es un show que le ha encantado muchísimo al público mexicano y sabemos que allá en Guadalajara va a ser exactamente igual”, señaló Rossi.

Pero Luigi interrumpió para añadir: “Lo estamos haciendo con todo el amor del mundo, viene con muchas sorpresas, canciones nuevas, y es un show con Lara Campos y Saritah Bebé, que son dos proyectos hermosos, y Los Meñiques de la Casa, que pues nada, lo vamos a hacer con todo el amor y va a ser muy bonito”.

Con éxitos como Baila a lo loco, y una discografía que incluye álbumes como Las Tablas de Multiplicar, ABC Musical y La Sinfonía de los Sueños, Los Meñiques han logrado un lugar especial en los corazones de los niños y sus familias.

“Ha sido un proceso en el que apenas todavía empezamos a creérnosla, porque obviamente se dice fácil: ocho millones de suscriptores, o un millón cuando nos entregaron la placa, pero realmente, imagínate tener a ocho millones de personas frente a ti. O sea, es algo inimaginable. Entonces, como que estamos muy agradecidos, muy felices de que los papás nos dejan entrar a sus hogares a llevar un mensaje bonito, un mensaje de educación, de que los niños se pongan de pie, bailen con nosotros. Ha sido bonito y todavía como que seguimos entendiendo cómo fue que lo logramos, cómo fue todo esto posible. Y hay momentos en que nos gusta detenernos y realmente voltear y decir, ‘wow, o sea, mi trabajo, que he hecho con muchísimo amor, ha llegado hasta acá’, y pues podemos visitar escenarios preciosos”, señaló Rossi.

El poder del juego

Se dice que hoy en día ya nada sorprende a los niños por la influencia de la tecnología, a lo que Los Meñiques de la Casa comentaron: “Aquí se juega con las emociones. Los papás también se emocionan muchísimo cuando logran vernos. Justo ayer leía un comentario que nos decían: ‘es que nos emocionamos mucho cuando los vemos porque son humanos, son reales, no son como una caricatura’. Entonces es muy emocionante vernos. Por alguna razón tenemos la suerte de que nosotros tenemos un ritmo muy acelerado. Literalmente, nuestra forma de vivir y de sentir es así. Y obviamente, pues, eso lo plasmamos en el show en vivo. La gente inmediatamente se conecta y, pues, se desconectan... ni siquiera cuando van en camino a casa, porque siguen escuchando nuestras canciones de regreso. Más bien al otro día, cuando ya se levantan y dicen: ‘guau, qué espectáculo tan loco, pasaron tantas cosas’”, dijo Luigi.

Espectáculos infantiles con propósito

También está el otro lado de la moneda, porque aún hay quienes tienen prejuicios ante los shows para niños.

“Entiendo a mucha gente que no está acostumbrada a este tipo de espectáculos, porque sienten que antes se trataba a los niños como si fuesen personas no pensantes o, ‘hola niños, ¿qué tal?’ No, o sea, nosotros Los Meñiques de la Casa entendimos ese tipo de comunicación como debería ser. Literalmente, a los niños se les habla como personas que toman decisiones y pueden decir sí, pueden decir no. Y de hecho, siempre lo hacen. Tú le dices algo a un bebé y él, si piensa que no, te lo va a hacer saber, y si no le gustó, te lo va a hacer saber. Entonces, creo que la comunicación que ha tenido el proyecto de Los Meñiques de la Casa, al igual que Saritah Bebé, que le habla a sus amiguitos, y Lara Campos, que también les habla como personas exactamente igual a ellos, creo que eso es lo que gusta: los temas, los conciertos, la forma de comunicarse. Y la verdad, son muy pocos los comentarios negativos que hemos recibido”, dijo Luigi.

“Siempre tratamos de dejar un mensaje. Nosotros no somos profesionales en todos los temas que abordamos y por eso no vamos a fondo, pero sí somos un punto de inicio para una conversación muy bonita que debe tener cada niño con su mamá, su papá o su tutor. Por supuesto que queremos seguir siendo esa pieza clave que hace vínculos, que une a los niños con los papás, que comiencen este tipo de conversaciones que siempre te llevan al entendimiento de algo nuevo si eres un niño. Y pues nada, nos gusta hacer esa pieza”, contó Rossi.

Los Meñiques de la Casa expanden su popularidad a toda Latinoamérica (Foto: Moisés Arellano)

Próximas fechas en México

Guadalajara – 13 de julio, Auditorio Telmex

Ciudad de México – 12 de octubre, Arena CDMX

¿Por qué son populares Los Meñiques de la Casa?

Contenido educativo y divertido: Fusionan música pop y ritmos latinos con aprendizaje (como tablas de multiplicar y el abecedario).

Conexión emocional real: Se presentan como figuras humanas, no caricaturas, y generan empatía tanto con niños como con padres.

Presencia digital sólida: Más de 8 millones de suscriptores en YouTube

Mensajes positivos: Fomentan la comunicación, la autoestima, el juego activo y el vínculo familiar.

Espectáculos interactivos: Sus conciertos en vivo son experiencias multisensoriales que conectan con todas las edades.