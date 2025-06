Maribel Guardia desmintió las declaraciones de Imelda Tuñón sobre el supuesto fin de su disputa legal por la custodia de su nieto José Julián, por lo cual la actriz aclaró detalles sobre la evolución del caso.

Maribel Guardia aclara situación legal de su disputa con Imelda Tuñón

Fue durante una entrevista para el programa de ‘Ventaneando’ donde Maribel Guardia declaró que es mentira que perdiera la batalla legal contra Imelda Tuñón, señalando que el proceso se mantiene en curso.

“No se ha perdido ninguna demanda creo que son noticias que son falsas. La verdad es que todo sigue igual, los juicios siguen igual no hay ningún cambio de ningún tipo”, dijo.

En este sentido, ante la evolución del caso, la actriz explicó que después del veredicto final, las autoridades podrán determinar detalles para la convivencia con su nieto José Julián, mismo que actualmente se encuentra con su mamá.

“Eso va a ser mucha más adelante, o sea cuando alguna de las demandas se gane y este ante un juez de lo familiar él es el que va a decidir las visitas”, explicó.

Finalmente, ante todas las críticas en su contra por iniciar un proceso legal en contra de su exnuera, Maribel Guardia aseguró que todo lo hizo por el bienestar de su nieto, señalando que espera que en el futuro puedan convivir sin ningún tipo de rencor.

“Yo todo lo que hice por el niño fue por protegerlo. Lo amo con toda mi alma y le pido a Dios que esté bien. Cuando tome la decisión de hacer eso sopesé que tal vez no iba a volver a verlo, tal vez algún día, el niño me busque y si no el niño, sabrá que le di todo a mi amor, y el tiempo que era de mi parte”, compartió la actriz.