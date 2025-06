Mora: “Aún hay prejuicios contra el reguetón, pero la gente se está abriendo”

Mora está a punto de arrancar su gira por México. El cantante puertorriqueño saborea el éxito y es consciente del apoyo que le han brindado sus fans latinoamericanos, especialmente en México.

“México realmente desde el principio me ha tratado muy bien. Creo que me da mucha felicidad el hecho de poder cantar en México, que es un lugar donde el fanático se vive extremadamente, al 100 %, las canciones que va a ir a cantar. Entonces, el hecho de cantar en México siempre... tú sabes que la energía va a estar donde tiene que estar”.

¿Sigue siendo mal visto el reguetón? Mora responde sin filtros (Foto: Cortesía)

El artista ha demostrado que sus letras tienen una fuerte carga emocional, donde juega con el dolor y la vulnerabilidad.

“Creo que es parte de la vida del compositor. El dolor, pues, es necesario en ciertos momentos, porque de ahí salen muchas inspiraciones. No todas las canciones que yo he escrito —que se escuchen vulnerables— han sido quizás en momentos de dolor. Algunas sí, pero creo que de eso se trata. Uno puede superarse como compositor, que yo creo que es poder escribir sobre cosas que quizás no está sintiendo. Obviamente hay canciones que simplemente son sentimientos puros. Pero yo que vengo de la producción, de la composición, ya como que llegué a un punto en el que puedo escribir cosas vulnerables que quizás no estoy hablando de mí, aunque parezca que sí lo estoy haciendo, ¿me entiendes?”, señaló en entrevista con Publimetro.

Sobre su crecimiento artístico, Mora compartió: “Trato de llevarlo con los pies en la tierra. Trato de no olvidarme nunca de dónde vine y de quiénes son la gente que me ata a tierra, como quien dice. Pero ha sido un camino interesante. Todavía yo me considero que estamos a mitad de camino. Estamos abiertos a nuevas experiencias siempre”.

El Lo Mismo de la Otra Vez Tour comenzará su paso por México en agosto, y Mora explicó cómo se prepara para el reto físico y emocional que implica subir al escenario.

“Bueno, fluyendo. Yo no me preparo mucho. Obviamente, el show es nuevo. Mayormente, las cosas que me preocupan son más musicales: cómo vamos a cantar las canciones, qué instrumentos van a estar, qué instrumentos van a dejar de sonar, dónde van a prender las luces... ese tipo de cosas son las que más me dan dolores de cabeza. Ya cuando uno está trepado en la tarima, uno entra en la visión túnel y ya deja de importar todo lo demás. Pero por ahora, me preocupo más por cosas musicales para tratar de dar el mejor show posible”.

Al preguntarle si tiene algún ritual antes de salir al escenario, respondió entre risas: “Tomar dos whiskies. Para calmarme, relajarme para todo. O sea, no es ni uno ni tres, son dos. Si me paso de dos, pueden haber problemas”.

<i>“Sé que la gente está esperando un show de altura y eso es lo que estamos tratando de dar. Así que todo el que está dudándolo todavía, no sé muy bien si quedan taquillas o no, pero si tienes oportunidad de ir, deberías aprovechar. Va a ser inolvidable. La vamos a pasar bien, así que un saludito a todo el mundo de México”</i> — Mora

Como cierre, el también productor compartió su filosofía de vida:“Hay que vivir el día a día y tratar de no pensar mucho en lo que pueda pasar mañana, porque a última hora, si tú te caes, nadie se va a caer contigo. Si te va bien, no es que a todo el mundo le va a ir bien. Tú tienes que vivir tu vida día a día. Obviamente uno tiene que hacer planes a futuro, pero enfocarse en el presente y tratar de ser mejor hoy para ver resultados mañana”.

Su nuevo álbum Lo Mismo de Siempre incluye 17 canciones, con colaboraciones de C. Tangana, Sech, Young Miko, Ryan Castro, Dei V, Omar Courtz y más.

Apoyo de Bad Bunny

Mora habló sobre una de las críticas que más lo marcó: “Cuando me fui con Benito (Bad Bunny) a girar y trabajar, él me medio adoptó en el género. Todo el tiempo que me mencionaban a mí, había que mencionarlo a él. Hubo un punto en que la crítica era que es bien fácil pegarte cuando tienes al número uno ayudándote. Pero eso me hizo entender que después tenía que seguir trabajando para que llegara un punto donde dijeran que yo lo que tengo me lo gané yo. Aunque siempre será parte de mi historia y mi legado. No me molestan las críticas, porque siempre van a haber, pero sí me puse serio para que no tuvieran forma de seguir diciendo eso”.

Prejuicios al urbano

Sobre si aún existen prejuicios contra el género urbano, Mora fue claro: “Creo que sí, todavía hay cierto prejuicio, pero creo que cada vez vamos siendo un poco más open-minded respecto al tema. Es diferente... no se pueden comparar los corridos tumbados con el reguetón, porque son dos cosas diferentes. Pero sí pienso que ya la gente está un poco más abierta al respecto”.

Conciertos en México

Guadalajara: 22 de agosto, Arena Guadalajara

CDMX: 29 y 30 de agosto, Palacio de los Deportes

Monterrey: 3 de septiembre, Arena Monterrey