Plutarco Haza se sincera sobre ‘MasterChef Celebrity’: “Hay muchas inconsistencias”

Plutarco Haza se convirtió en el participante número 14 en ser eliminado de ‘MasterChef Celebrity’ el domingo 29 de junio, colocándose como el séptimo mejor de la competencia. Durante su recorrido por el reality, mostró una personalidad inesperada que agradó al público, por lo que su expulsión fue lamentada en redes sociales.

Con la intención de dar detalles acerca de su experiencia en la cocina más famosa de México, Plutarco Haza se acercó a Publimetro para dar declaraciones exclusivas acerca de sus logros, la hermandad que formó al lado de sus compañeros, las críticas injustas y su futuro después de ‘MasterChef Celebrity’.

‘MasterChef Celebrity’ mostró al público la verdadera personalidad de Plutarco Haza

El reality de cocina ayudó a Plutarco Haza a acercarse al público. “Era una gran oportunidad para que la gente conociera mi personalidad. Durante 35 años de carrera, al haber sido tan reservado con mi persona, se crearon malentendidos respecto a cómo soy. Nunca me ha importado que la gente vea mis defectos y virtudes, pero siempre me ha llamado la atención que pensaran que yo era una persona muy explosiva o con un carácter muy fuerte, muy sangrón, muy cerrado o muy serio”.

“Fue una buena oportunidad de mostrarme tal cual soy, obviamente con el riesgo que eso implica. Tomé la ocasión porque 'MasterChef’ es un reality con clase, no amarillista y bien cuidado. Me aventé y, afortunadamente, todo salió bien y mucho más de lo que esperaba. Realmente la gente empatizó con mi personalidad mucho más de lo que yo hubiera soñado”.

A pesar de haber llegado sin mucha experiencia a la cocina, cuando Plutarco preparó el platillo que tituló Ostiones Punch, se dio cuenta de sus habilidades culinarias: “Me dieron la confianza de saber que sí podía cocinar. Por eso les tengo un cariño especial, porque me di cuenta de que podía llegar mucho más lejos de lo que me había planteado al principio, que era no ser de los primeros eliminados”.

Plutarco Haza en 'MasterChef Celebrity' Imagen: cortesía (J A FLORES)

‘MasterChef Celebrity’ deja amistades y malos sabores de boca a Plutarco Haza

Plutarco Haza destacó que logró formar una buena amistad con gran parte de sus compañeros en la cocina: “Ofelia Medina, Memo Ríos, Andrea Noli, Luis Fernando Peña, Carlos Girarte, Dani Valle, son personas con las que hice mucha química, pero la verdad es que con todos me llevo una muy buena experiencia. No hubo mayor bronca con ninguno, al contrario, son muy buenos competidores y muy buenos compañeros. Me llevo un gran recuerdo de todos”.

No obstante, también fue víctima de injusticias, destacando algunas en las críticas de la chef Zahie. “Uno tiene otra percepción. La primera vez que me salió una espina en la primera semana del reality, la chef Zahie no quiso ni probar mi platillo, que me había quedado muy rico. Esa primera vez yo no limpié el pescado porque la gente de producción se supone que te lo da limpio y confías en que lo limpiaron bien. No era del todo mi responsabilidad”.

“Después de eso, la chef Zahie me regañó porque le había puesto chile a un platillo que hice con Memo Ríos. Ella me había dicho que no se llevaba el chile con el azafrán y por eso no le puse. No sé por qué le supo a chile y me dijo que por terco no había logrado el platillo como debía porque no le había hecho caso, aunque sí le hice caso”, agregó sobre sus encontronazos con la jueza y el nacimiento de su mote. “Al igual que cuando hice una mermelada que ella pidió que la macerara y no me daba tiempo porque era un reto de preparar muchas comidas en poco tiempo, entonces decidí no macerarla y me quedó muy rica, pero fue cuando me dijo ‘Pluterco’”.

Comparó las críticas que le hicieron a él con las que recibieron sus compañeros en circunstancias similares: “Hay varias cosas con las que no estás de acuerdo, y sobre todo inconsistencias, porque recuerdo que la vez que me salió la espina fue todo un escándalo, pero cuando le salió a Bárbara, como si nada, no la regañaron; o cuando le salió el pelo a Dani, como si nada también”.

Aun así, se mantuvo firme y no se desvió del camino, prestando atención a las instrucciones y consejos de cada uno de los chefs. “Algunas inconsistencias eran las que sacaban de onda, pero es normal. Al final, acaté todas las decisiones”.

Plutarco Haza en 'MasterChef Celebrity' Imagen: cortesía (TOÑO FLORES)

Plutarco Haza no esperaba su salida de ‘MasterChef Celebrity’

A pesar de que era un miedo latente, el actor no imaginó que sería él quien abandonara la competencia: “Ya pensaba hace varios capítulos que podía pasar. Por las críticas que habíamos tenido, pensaba que yo era el segundo mejor platillo de los cuatro. Entonces imaginé que los eliminados podrían ser Bárbara o Quirarte. Por otro lado, te contaminas de las cocinadas anteriores, por lo que me sentía en riesgo; mis platillos no habían gustado tanto. Me sentía en la cuerda floja”.

No obstante, lejos de entristecerlo, lo ocurrido le abrió las puertas a una nueva perspectiva: “Cuando ya vino la decisión no me puse triste, curiosamente. Nunca entendí cuando la gente se iba llorando del programa como si fuera ‘El Juego del Calamar’, y que en vez de sacarte del programa te mataban. Realmente pues yo decía: ‘Bueno, ahí está la puerta y detrás de esa puerta está mi vida y una carrera’. Afortunadamente tengo mucho trabajo, una familia que me quiere mucho y también significa por fin estar tranquilo y no estar pensando en recetas 24/7. Me sentí muy contento, sobre todo por la despedida que me dieron, que fue muy cariñosa y me hace pensar que tuve un buen paso por el programa”.

Por el momento, no descarta la posibilidad de unirse a otra edición de ‘MasterChef’ o uno similar; sin embargo, sí elimina la opción de ingresar a otros realities con un formato diferente: “Mi carrera va para otro lado y si me metiera a ‘La Casa de los Famosos’ o algo de ese estilo, significaría poner mi prestigio en peligro. En cambio, algo como ‘MasterChef’ sí haría de nuevo. Fue una gran experiencia y, si se vuelve a hacer un programa de este tipo, con mucho gusto entraría”.

Plutarco Haza en 'MasterChef Celebrity' Imagen: cortesía

Plutarco Haza agradece el apoyo y abre las puertas a nuevos proyectos

Ya que finalizó su tiempo en ‘MasterChef Celebrity’, Plutarco Haza se liberó acerca de quién le gustaría que gane la competencia: “Si tuviera que apostar, sería por Dani Valle. Es el que más ha evolucionado y el que más posibilidades tiene de ganar la final por lo que hace, tanto conceptualmente como estéticamente. Es un chavo que tiene muchísima intuición”.

Asimismo, se mostró emocionado por el apoyo que recibió en internet: “Ha sido la sorpresa más grande y me encanta leer a la gente y ver la evolución. En los primeros programas había un 70% de hate, 30% de apoyo; para el cuarto ya era 50-50 y, a partir del capítulo 10, de repente se volvió un 90-10 y ayer había un 99% de apoyo y un 1% de hate, y es algo que me llena de orgullo porque lo construí de la nada, ya que yo era de los que menos seguidores tenían en redes sociales”.

“Las probabilidades de que en redes sociales me fuera bien contra el fandom de personas como Rafa Polinesio y Herly, con millones de seguidores, la verdad eran muy pocas, y afortunadamente fue todo lo contrario. La narrativa y mi accionar en el programa hicieron un gran click con la gente. Hasta me desvelé viendo todos los comentarios de anoche, porque eran muy conmovedores”.

Para concluir, dio un adelanto de los proyectos que tiene en puerta: “‘Cautiva por amor’ sigue al aire de lunes a viernes, va a la mitad esta novela con la que me está yendo muy bien. Continúo en gira de teatro con 'Venecia bajo la nieve’, una comedia muy divertida con Cynthia Klitbo. Estoy empezando a grabar ‘Dinastía Casillas’, spin-off de 'El Señor de los Cielos’, que es una serie muy exitosa de Telemundo, donde interpreto a El Ingeniero, que ya ha estado en varias temporadas y que la gente quiere mucho.

“Hice mi cuarta película en inglés y mi primera película de acción, que se llama ‘Mexicali’, que estaría en cines a principios del año que entra. En streaming hice 'El dentista’, con Damián Bichir, y la tercera temporada de 'Verne’, con Óscar Jaenada. Espero que esas dos se estrenen pronto”, confesó y finalizó celebrando su trayectoria: “Estamos con muchísimo trabajo y muy contento de seguir tan vigente durante 35 años de carrera”.