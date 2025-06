¿Qué le pasó? Majo Aguilar reaparece en hospital y comparte seria crisis de salud

Majo Aguilar, descendiente de una de las familias más influyentes en México, y quien ha demostrado tener una de las voces más destacadas que perpetuarán el legado de sus abuelos a nivel internacional, se ha consolidado como una de las artistas más queridas entre los nuevos cantantes en nuestra nación.

Por eso, el triunfo de la conocida como ‘Ranchera Galáctica’ se equipara al de su prima, Ángela Aguilar, quien también ha generado atención por su habilidad musical, así como por las controversias que surgieron una vez que confirmó su relación y posterior matrimonio con Christian Nodal.

A pesar de las comparaciones, las dos han evitado las controversias, centrándose en sus trayectorias musicales y manteniendo relevante el apellido Aguilar como uno de los más prominentes en la música regional mexicana. Por ello, una publicación reciente de la pareja de Gil Cerezo capturó la atención de los medios, causando preocupación entre sus seguidores por su estado de salud.

Majo Aguilar Instagram: @majo_aguilar (Instagram: @majo_aguilar)

Majo Aguilar reaparece en el hospital y preocupa a los fans

Desde la cama de un hospital, Majo Aguilar comunicó que este año conmemoraría el mes del orgullo LGBTIQ+ de manera distinta. Sin embargo, ella no quería que la fecha pasara sin ser notada, por lo que envió un mensaje a la comunidad, aunque estaba hospitalizada la tarde del 28 de junio.

En la imagen, Majo Aguilar aparece en su cama del hospital vistiendo una bata, con el puño alzado a la altura de su corazón y un adhesivo en forma de corazón con los colores del orgullo, para transmitir un mensaje a sus seguidores. También informó que, a pesar de haber sufrido una crisis gastrointestinal, su estado de salud es bueno.

“Este pride es muy diferente, siempre me emociono al compartir con la comunidad un día que es tan especial como hoy, no contaba con que me iba a dar una crisis gastrointestinal, estoy bien por cierto. Y aunque no pude celebrar como acostumbro, los tengo siempre conmigo, como en este sticker y, recuerden, el respeto a todos los seres humanos no está sujeto a opinión”.

Después de que Majo Aguilar publicara esta imagen, diversas personalidades se unieron para brindarle mensajes de apoyo. Esto se debe a que, indudablemente, es una de las personas más apreciadas de su familia. Entre ellos se encuentran Aida Cuevas, La Chicuela y Pati Chapoy.

Majo Aguilar reaparece en el hospital. Instagram: @majo_aguilar (Instagram: @majo_aguilar)

¿Qué es una crisis gastrointestinal, la enfermedad por la que hospitalizaron a Majo Aguilar?

Majo Aguilar confesó que necesitó atención hospitalaria debido a una crisis gastrointestinal, aunque no proporcionó más información al respecto. Esta condición ocurre debido a una inflamación en el sistema digestivo, que puede ser provocada por infecciones de origen viral, bacteriano o parasitario, y en algunos casos, por intoxicación alimentaria. Los síntomas que pueden presentarse incluyen: náuseas, vómitos, diarrea, dolores abdominales, calambres y fiebre.

Hace apenas unos días, Majo Aguilar publicó una imagen donde se la puede ver aprovechando el clima, vistiendo shorts, una camisa y sandalias con tacón. La publicación incluía el mensaje: “Ayer andaba muy acá con el sol, dale a la siguiente foto para que recuerdes usar bloqueador, besos te quiero!”.