Austin Santos Jr. comienza carrera musical de la mano de su papá, Arcángel con ‘Gohan y Goku’

En un movimiento que sacudió la escena musical urbana, Austin Santos Jr., hijo del aclamado “La Maravilla” Arcángel, dio el salto oficial a la música con el lanzamiento de su primer sencillo, ‘Gohan y Goku’. Este debut, largamente esperado por la industria y los seguidores del género, solidifica un emocionante legado familiar en la música.

En entrevista exclusiva con Publimetro, padre e hijo compartieron los detalles de este lanzamiento, sus aspiraciones futuras y la dinámica única de su colaboración. La emoción es palpable en la voz de Arcángel al hablar de este nuevo capítulo en la vida de su hijo: “De mi parte yo estoy bien contento porque él está bien contento y es algo que nosotros esperábamos desde hace mucho tiempo, estuvimos esperando este momento donde oficialmente él pudiera hacer parte del género”, aseguró el veterano artista.

Para Arcángel, acompañar a Austin en este camino es un “más que un placer”, especialmente porque sabe que “toda la vida ha sido siempre un sueño para él, convertirse en cantante”. La alegría de un padre al ver a su hijo perseguir y alcanzar sus sueños es innegable, y en este caso, se suma el orgullo de compartir una pasión que ha definido su propia vida.

Al cuestionar a Austin Santos Jr. sobre lo que lo impulsó a dar el salto ahora, su respuesta reveló una madurez y dedicación sorprendentes para un artista emergente: “Pues yo siempre he estado en un estudio desde pequeño. No es algo nuevo para mí. Llevo trabajando ya en mucha música. No es nada nuevo para mí”, afirmó.

Esta declaración desmiente cualquier noción de un debut improvisado, sugiriendo años de preparación y perfeccionamiento en silencio. Austin se siente “bendecido y agradecido con mi papá por darme la oportunidad de empezar con él”; destacando su ventaja única: “Yo creo que ningún talento nuevo emergente tiene más horas de estudio que yo”. Esta convicción, forjada en innumerables horas de práctica, le otorga una confianza que ya lo posiciona por encima de la curva de muchos recién llegados.

El proceso de creación de ‘Gohan y Goku’ fue, sorprendentemente, rápido y fluido. Arcángel reveló que el tema se gestó en apenas dos horas: “Fue bastante rápido el proceso, fue ahí directo a trabajar, no fue que llegáramos a hablar. Fue directamente a trabajar y fue todo con una visión de hacer un tema que la gente conectara con él”, explicó.

Esta eficiencia habla de una conexión intuitiva y una visión clara compartida entre padre e hijo, que permitió materializar una idea en un producto pulido en tiempo récord. La guía de Arcángel a su hijo no se limita a las sesiones de estudio. Su experiencia de vida ha sido el mejor maestro para Austin: “Él ha visto todas esas cosas, aparte de yo explicárselo. Ha vivido toda mi experiencia junto a mí y aunque yo obvio, hay muchas cosas que él estaba muy pequeño. Pero después con el tiempo él ha ido viendo todas esas cosas. Son cosas que aparte de ellos decírselas, él las ha visto. No es lo mismo cuando te cuentan algo que cuando tú ves las cosas pasando personalmente”, compartió Arcángel.

Esta inmersión total en las altas y bajas de una carrera musical de primer nivel le ha brindado a Austin una perspectiva invaluable, un conocimiento de primera mano que va más allá de cualquier lección teórica: “Él ha visto todo, mis altas, mis bajas y lo que no ha visto se ha enterado después. Se fue enterado después de cosas que sucedieron, de cosas cómo pasaron. Todo, papi, todo es que el tiempo ha sido el mejor maestro de él”.

Estos son los planes de Austin Santos Jr. para los próximos meses

Mirando hacia el futuro, Austin Santos Jr. ya tiene planes ambiciosos: “Estamos trabajando para poder sacar, si Dios quiere, un tema en estos próximos dos meses que vienen”, adelantó. Su visión se extiende a la creación de un EP, un proyecto en el que está “muy enfocado”. Su meta es clara: “Yo diría que el gol mío para poder fluir bien y poder hacer un show muy bien es llegar a las 18 temas; marcarlos bien, que se escuchen bien y que pueda seguir pasando el tiempo y la gente diga ‘vamos a escuchar esta joya, está buena’”. Esta ambición no solo demuestra su compromiso con la calidad, sino también su deseo de construir un catálogo sólido que resuene con el público a largo plazo.

El joven artista también expresó su aprecio por el mercado mexicano y su creciente escena de reguetón: “El reguetón en México se escucha bastante bien y pienso que están haciendo un buen trabajo también porque he escuchado varios artistas emergentes de México”, señaló Austin. Abierto a nuevas colaboraciones, afirmó: “Yo trabajaría con cualquier artista nuevo emergente de México que que sea bueno en la música”. Esta apertura augura posibles fusiones interesantes con el talento local.

Aunque el lanzamiento de ‘Gohan y Goku’ ha sido un momento significativo, ambos artistas dejaron claro que un nuevo tema juntos no está en los planes inmediatos: “No tenemos en mente, que no hemos hablado full. No es algo que tengamos planeado”, aseguraron. Sin embargo, Arcángel dejó una puerta abierta a la especulación sobre una posible aparición de Austin Santos Jr. durante su próxima presentación en México, dejando la duda en el aire con un enigmático “No se sabe. Puede que sí, puede que no”.

Con un mentor de la talla de Arcángel y una dedicación que lo precede, Austin Santos Jr. comenzó su camino musical con una base sólida y una visión clara. ‘Gohan y Goku’ es solo el primer paso de lo que promete ser una carrera llena de ritmo, talento y la innegable influencia de un legado que ahora se expande a una nueva generación.