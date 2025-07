Rebecca Lenkiewicz hace de ‘Hot Milk’ un paso por el deseo y la culpa: estreno en México

Hot Milk marcó el debut como directora de la escritora Rebecca Lenkiewicz, nominada al BAFTA y conocida por su trabajo en Ida, She Said y Disobedience.

Protagonizada por la ganadora del BAFTA Emma Mackey, la nominada al Emmy y BAFTA TV Fiona Shaw, Vicky Krieps, Vincent Pérez, Yann Gael y Patsy Ferran, Hot Milk está basada en la novela homónima de Deborah Levy, preseleccionada para el Premio Booker 2016.

La película tuvo su premiere mundial en competencia oficial en el 75º Festival Internacional de Cine de Berlín, consolidando así su primera ovación crítica.

Rebecca Lenkiewicz visitó México para promocionar la cinta y Publimetro tuvo la oportunidad de charlar sobre su ópera prima. Compartió que su intención era explorar la dependencia, la identidad y la liberación emocional, especialmente desde la mirada femenina:

Hot Milk: Emma Mackey llega a los cines de México con un drama sobre culpa y libertad (nikos nikolopoulos)

“Quería explorar cómo las mujeres son resilientes. En esta película hay tres mujeres que han experimentado el trauma de formas distintas. El trauma de la madre está profundamente ligado a la vergüenza. Históricamente, las mujeres han sido avergonzadas sin razón, por puro machismo. ¿Cómo sobrevivimos a esa vergüenza?”.

Agregó que cada personaje está atrapado en una jaula emocional: “Incluso Ingrid, que parece libre, también está atrapada. ¿Cómo se ama si nunca tuviste amor incondicional? Si creciste con amor, puedes volar; si no, te enfrentas a muchos obstáculos para amar o incluso conocerte”.

Sobre los finales abiertos, Lenkiewicz prefiere dejar preguntas abiertas en lugar de cerrar la historia con una solución única.

“Vengo del teatro, donde quieres que el público salga hechizado, no que aplauda mecánicamente. Me interesa abrir cajas de Pandora, no cerrarlas. Que el espectador cuestione lo que vio: ¿realmente sucedió eso?, ¿hay otra forma de interpretarlo?”.

Influencias visuales y artísticas

Para desarrollar el lenguaje visual de Hot Milk, Lenkiewicz se apoyó en referencias fotográficas y cinematográficas.

“Miré muchas fotografías estáticas, como las de Bill Brandt y Francesca Woodman. Con el cinefotógrafo Christopher Blaufeld analizamos Fear Eats the Soul de Fassbinder, sobre todo en sus composiciones y colores. También el diseño de producción de Andrei Pankratov ayudó a crear espacios que reflejaran la psique de los personajes”.

Cada locación transformó la historia en un ser vivo cambiante: “Filmamos en Grecia y algunas locaciones se incendiaron por el calor. Cada día era una búsqueda distinta, un rodaje muy físico”.

El mar, un refugio personal

Para Lenkiewicz, el mar fue más que un escenario: “Nadábamos todos los días en la pausa del almuerzo. Antes de rodar, yo nadaba, saludaba a los peces. Me sentía parte del paisaje. Eso me mantenía cuerda. Extrañé mucho el mar al regresar”.

Hot Milk: Emma Mackey llega a los cines de México con un drama sobre culpa y libertad (nikos nikolopoulos)

Reconocimientos e influencia de Hot Milk

Festival de Berlín (2025): Selección Oficial en competencia. Esto posicionó a Hot Milk como uno de los debuts femeninos más relevantes del año.

Basada en una novela aclamada: Hot Milk de Deborah Levy fue preseleccionada al Booker Prize 2016, lo cual atrajo a una audiencia literaria e intelectual.

Actrices reconocidas por la crítica: Emma Mackey y Fiona Shaw, ambas con amplia experiencia y premios en cine y televisión, aportan fuerza actoral al drama.

Temas actuales y feministas: La cinta ha sido destacada por abordar la culpa heredada, el deseo, la autonomía femenina y la liberación emocional, lo que conecta con debates contemporáneos sobre el rol de la mujer en la sociedad.

De qué trata

Ambientada en el calor abrasador de un verano español, la película sigue a Sofia (Emma Mackey) y a su madre enferma, Rose (Fiona Shaw), durante su viaje a la costa de Almería para consultar a Gómez (Vincent Pérez), un enigmático curandero que podría tener la cura para la misteriosa enfermedad de Rose. Mientras crece una tensión silenciosa entre madre e hija, Sofia se siente atraída por el magnetismo y la libertad de Ingrid (Vicky Krieps). Pero conforme el sol se oculta, la creciente independencia de Sofia comienza a ser demasiado para su madre controladora, lo que la obliga a cuestionarse la verdadera naturaleza de la enfermedad. Secretos, mentiras y revelaciones emergen, llevando a Sofia hacia puertas que tal vez nunca debieron abrirse.

¿Cuándo se estrena Hot Milk en México?

La cinta llegará a cines en México a partir del 3 de julio de 2025.